Dünya huzur arıyor

Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu’nun sonuç bildirgesinde aile huzurundan dünya barışına, insan haklarından adalete kadar birçok alanda Hz. Peygamber’in (asm) rahmet ve adalet anlayışının rehberliğine dikkat çekildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca İstanbul'da Mevlid-i Nebî Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun sonuç bildirgesi açıklandı. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş başkanlığında yapılan toplantının sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı. Hz. Muhammed'in gönderiliş gayesini 'alemlere rahmet' olarak belirleyen ayet-i kerimenin, sempozyumun bütün oturumlarında ortak zemin olduğu dile getirdi.

Aile huzuru Nebevî ölçülerde

Hz. Peygamber'in eş ve baba olarak şefkatli, adil ve ailesine hizmet etmekten çekinmeyen tutumunun aile kurumunun korunmasında temel ölçü olarak değerlendirildiği belirtilen bildirgede, "Aile içi şiddetin nebevi uygulamada ve İslam aile hukukunda hiçbir meşru dayanağı bulunmadığı ifade edilmiştir. Resul-i Ekrem'in genç sahabilere güvenerek ve sorumluluk yükleyerek onların şahsiyetini inşa ettiği belirtilmiştir. Günümüz gençliğinin gelecek kaygısının ve anlam arayışının, sorumluluk bilinci ile tevekkülü dengeleyen nebevi rehberlik ışığında ele alınması gerektiği ifade edilmiştir." değerlendirmesine yer verildi.

Dünya barışına giden yol

Türkistan ve Balkan coğrafyalarında Hz. Peygamber sevgisinin yerel dil, edebiyat ve gelenekler aracılığıyla nesilden nesile aktarıldığı tesbit edildiği belirtilen bildirgede, şunlar kaydedildi: "Myanmar, Doğu Türkistan ve Gazze'de yaşanan insanlık dramları Hz. Muhammed'in savaş ahlakı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Resul-i Ekrem'in kadın, çocuk ve yaşlıların öldürülmesini, müsleyi ve ahde vefasızlığı yasakladığı hatırlatılmıştır. Buna göre sivillerin hedef alınmasının, insani yardımın engellenmesinin ve inanç hürriyetinin baskı altına alınmasının bu ahlakla olduğu kadar insanlığın ortak vicdanıyla da bağdaşmadığı ifade edilmiştir. Veda Hutbesi'nde ilan edilen can, mal ve namus dokunulmazlığının, insan hakları ihlallerine karşı evrensel bir ölçü olduğu vurgulanmıştır. Tabiatı emanet olarak gören nebevi tasavvurun çevre krizine çözüm imkanı sunduğu dile getirilmiştir. İsrafı yasaklayıp paylaşmayı teşvik eden ilkelerin de iktisadi adaletsizliklerin giderilmesinde yol gösterici olduğu ifade edilmiştir."

Yapay zekâya dikkat

Sosyal medyada Hz. Peygamber'e dair uydurma rivayetlerin ve kaynağı belirsiz sözlerin hızla yayıldığının tespit edildiği vurgulanan bildirgede, "Dijital oyunlar ile yapay zeka uygulamalarının genç nesillerin değer dünyasını etkileyen yeni alanlar haline geldiği belirtilmiştir. Yapay zekanın bilgiye erişimi kolaylaştıran bir araç olarak kullanılabileceği ifade edilmiştir. Ancak bu aracın sahih ile uydurmayı ayırt etme, rivayeti bağlamı içinde anlama ve hüküm çıkarma gibi ilmi melekelerin yerini tutamayacağı vurgulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.