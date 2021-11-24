'Bunun adı ekonomik kriz'

Türk Lirası’nın dolar karşısındaki kaybını ekonomistler, sosyal medyada yorumladı.

İktisatçı Yalçın Karatepe: “İşler çok kötüye gidiyor. Bunun adı ekonomik krizdir. Kimse bahane uydurmasın!” dedi. Prof. Dr. Veysel Ulusoy önce “Üç basamaklı enflasyona doğru...” değerlendirmesini yaptı. Ardından “Bilerek, isteyerek ...” yorumunda bulundu. İktisatçı yazar Mustafa Sönmez, sabah saatlerinde dolar kurunun 12’ye yaklaştığı grafiği paylaştı ve “Erdoğan’ın kurtuluş savaşı mesajı yanlış anlaşıldı galiba. Herkes dolara koşuyor. 12 yi bulur mu bugün, bulur” dedi. Kur 12,50’yi görünce “Pardon, 12 yi bulur mu demişim, 13 olacaktı!” paylaşımı yaptı. Ekonomi yazarı Uğur Gürses, geçen hafta yaptığı “Krizlerin gelmesi sandığınızdan çok daha uzun zaman alır; oluşu ise düşündüğünüzden çok daha hızlıdır. Rudiger Dornbush” paylaşımını yeniden alıntıladı ve “Böyledir işte...” notunu düştü. Haber Merkezi

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