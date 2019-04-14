Bursa’da Mevlid coşkusu

Başta Peygamber Efendimiz (ASM) olmak üzere, bütün ehl-i imanın ve büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said NursÎ’nin mübarek ruhlarına ithafen okunan Mevlid-i Şerif, büyük ilgi gördü.

Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin vefat yıl dönümü vesilesiyle Bursa Ulu Camii’nde mevlid okutuldu. Bursa Yeni Asya Derneği, Risale-i Nur Enstitüsü ve Yeni Asya’nın düzenlediği Mevlid Programı’nda, başta Peygamber Efendimiz (asm) olmak üzere, bütün Peygamberlerin, Ashab-ı Kiram’ın, Evliyâullahın, Şehitlerimizin, bütün ehl-i imanın, hususan büyük İslâm âlimi ve müceddidi Bediüzzaman Said Nursî’nin mübarek ruhlarına ithaf edilmek üzere, Kur’ân hatmi ve Mevlid-i şerif okundu.

Muhabbete vesile oldu

Bursa Ulu Camii’nde öğle namazını müteakip başlayan mevlide, Türkiye’nin dört bir yanından katılım oldu. Nur’un müştakları ve Bediüzzaman dostları mevlid vesilesiyle hasret gidererek sohbet etme imkânı buldular. Mevlid, büyük bir coşkuyla karşılanarak, muhabbet ve uhuvvete vesile oldu.

Kitap ve kermes standı açıldı

Ulu Cami’nin içi dolduğu gibi, avlusunda da yoğunluk yaşandı. Kur’ân-ı Kerîm tilâveti ile başlayan mevlid-i şerifi, hem erkekler hem de kadınlar cami içerisinde ve dışarısında huşu içinde dinlediler.

Bursa Yeni Asya Temsilciliğinin açtığı kitap standı da büyük ilgi gördü. Ayrıca cami bahçesinde gıda kermesi de oldu. Verilen ikramlar ile, maddî ve manevî lezzet alındı.

Yazarımız Rıfat Okyay, kitaplarını imzaladı

Mevlid-i Nebevî güzel adettir

Mevlid okutulmasını güzel bir adet olarak değerlendiren Bediüzzaman Said Nursî’nin şu ifadelerini dikkatlerinize sunuyoruz: “Mevlid-i Nebevî ile Mi’raciyenin okunması, gayet nâfi ve güzel âdettir ve müstahsen bir âdet-i İslâmiyedir. Belki hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyenin gayet lâtîf ve parlak ve tatlı bir medar-ı sohbetidir. Belki, hakaik-i imaniyenin ihtarı için en hoş ve şirin bir derstir. Belki, imanın envârını ve muhabbetullah ve aşk-ı Nebevîyi göstermeye ve tahrike en müheyyiç ve müessir bir vasıtadır. Cenâb-ı Hak bu âdeti ebede kadar devam ettirsin. Ve Süleyman Efendi gibi Mevlid yazanlara Cenâb-ı Hak rahmet etsin, yerlerini Cennetü’l-Firdevs yapsın. Âmin.’’

KÜBRA ÖRNEK - BURSA