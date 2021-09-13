‘Bütün umutları yıktı’

Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk oldu.

Durmuş, 2022 yılı için belli olan memur maaşı zamlarını değerlendirdi. “Güdümlü sendikaların, yani devlet eliyle örgütlenen, gerçek anlamda emekçiyi yansıtmayan sendikaların kapalı kapılar ardında emekçilerin kaderiyle oynamaları, bardağı taşıran son damla oldu” diyen Durmuş, “Özellikle 6. dönem toplu iş sözleşmesi 2 milyon 500 bin çalışan memuru yaklaşık 3 milyon da emekli memuru kapsıyordu. Görüşmeler sırasında emekçiler biraz da olsa umutlanmıştı. Ama ne yazık ki emekçileri öngörülen 2022 için yüzde 5+7, 2023 için ise ilk 6 ay için yüzde 8, sonrası için yüzde 6’lık ücret artışı gerçekten bütün umutlarını maalesef yıktı” ifadelerini kullandı. Durmuş, “Yasa koyucu diyor ki ‘son sözü ben söylerim’. Emekçilerin beklentileri boşa çıkacaksa o masada oturmanın bir meşrûiyeti olmaz” diye konuştu.