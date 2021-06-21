‘Çalışanları belirsizliğe mahkûm etmeyin’

Memur-Sen’e bağlı Enerji Bir-Sen, geçtiğimiz günlerde kanun taslağının meclise sunulduğu Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nun statüsünün değiştirilerek MKE A.Ş. olarak yapılandırılmasını Genel Müdürlük önünde protesto etti.

MKEK Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen ve sendika üyelerinin geniş katılımı ile gerçekleştirilen eylemde Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul da bir açıklama yaptı. Şirket sermayesinin tamamının hazineden karşılanacağını, ancak tüm kanunlardan ve denetim mekanizmalarından muaf tutulacağını belirten Tonbul, bu değişiklikle birlikte devletin, kamudaki istihdam kanunlarının tamamı yok sayılarak, iş kanuna göre personel istihdam edileceğini söyledi. Tonbul açıklamasında MKEK’in değişen statüsünün personeli mağdur etmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Ankara – Recep Gören

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