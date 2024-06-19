Çanakkale ve Uşak’ta orman yangınları

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde yangın çıktı. Alevler, tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’de 575 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirterek “Yangın tamamen kontrol altında diyemiyoruz. Karadan ve havadan arkadaşlarımızın hem kısmi müdahaleleri hem kontrolleri devam ediyor. İlerleyen saatlerde kontrol altına alındı haberini vereceğimizi umuyoruz” dedi. Uşak merkezine bağlı Akbulak köyü yakınlarında tarım arazileri ile ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına karadan müdahale sürüyor. Uşak Vali Vekili Önder Can, yangın bölgesinde incelemede bulundu. Can orman yangınında 26 evin tedbir amaçlı tahliye edildiği bilgisini verdi. Haber Merkezi

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