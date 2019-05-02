Çavuşoğlu: ABD ile Henüz her konuda mutabık değiliz mesafe katediliyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Trump ziyaretinde kesin tarih henüz belli değil, ileride herhalde belirlenir" dedi. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye ziyaretiyle ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Henüz her konuda mutabık değiliz, mesafe katediliyor" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Paraguaylı mevkidaşı Luis Alberto Castiglioni, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyaretine ilişkin olarak, "Trump ziyaretinde kesin tarih henüz belli değil, ileride herhalde belirlenir" dedi. Çavuşoğlu, Trump'ın haziranda Avrupa'da olacağını, bundan bir ay sonra Türkiye'ye ziyaret düzenlemek istediğini söyledi. "TRUMP'LA SON GÖRÜŞME POZİTİF GEÇTİ" Erdoğan-Trump'ın telefon görüşmesine değinen Bakan Çavuşoğlu, "Son telefon görüşmesi pozitif ortamda tüm konuların ele alındığı bir görüşme oldu" diye konuştu. "ABD İLE GÖRÜŞMELERDE MESAFE KATEDİLİYOR" ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye ziyaretiyle ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Henüz her konuda mutabık değiliz, mesafe katediliyor" ifadesini kullandı. NTV

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