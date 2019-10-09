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9 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Çavuşoğlu: Harekatımız uluslararası hukuk kararları gereğince icra ediliyor

09 Ekim 2019, Çarşamba 16:58
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı ve BMGK'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Barış Pınarı Harekatı başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Çavuşoğlu, Twitter paylaşımında şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekatıyla, bölge teröristlerden temizlenecek, Suriye’nin sınır güvenliği ve toprak bütünlüğü teminat altına alınacak, göçmenler güvenli bir şekilde evlerine dönebilecek, bölgeye barış ve huzur gelecektir. Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı’nın 51. maddesi ve BMGK'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir."

Dışişleri: BMGK üyeleri bilgilendirilecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise Barış Pınarı Harekatı hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelerin büyükelçilerinin bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Aksoy, "BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak bilgilendirilmek amacıyla Bakanlığımıza çağrılmaktadır." ifadesini kullandı.

BMGK'nın daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor.

AA

Etiketler: dışişleri bakanlığı, barış pınarı harekatı
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