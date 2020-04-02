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2 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

'Cezayir'deki 1200 vatandaşımızı ülkemize getireceğiz'

02 Nisan 2020, Perşembe 18:30
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir'de bulunan 1200 civarındaki Türk vatandaşının Türkiye'ye getirilerek karantinaya tabii tutulacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Video Konferans Toplantısının ardından Milli Savunma Bakanlığında değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilki 17 Mart'ta, ikincisi 23-24 Mart'ta 17 ülkeden 5 bin 528 Türk vatandaşı ve ardından farklı ülkelerde eğitim gören çok sayıda öğrencinin ülkeye getirildiğini aktardı.

Türkiye'ye getirilen vatandaşların tahliyesinin daha sonra da devam ettiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Toplam 50'den fazla ülkeden 20 bini aşkın vatandaşımızı ülkemize getirdik." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'deki sağlık sisteminin güçlü olması nedeniyle halen yurt dışında bulunan ve Türkiye'ye gelmek isteyen vatandaşların olduğunu belirterek, "Yeni talepte bulunan vatandaşlarımızın gelmesi için de ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu. 

Öte yandan, Çavuşoğlu, Türkiye'de bulunan Cezayir vatandaşlarının durumuna ilişkin, şunları söyledi:

"Ülkemizde bulunan 1700'den fazla Cezayir vatandaşını yarından itibaren Cezayir'e göndermeye başlayacağız. Bununla ilgili bugün Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile bir kez daha görüştüm. Yine Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) da Cezayir Cumhurbaşkanı (Abdulmecid Tebbun) ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Pazar gününe kadar bu tahliye tamamlanmış olacak. Cezayir'de de bizim vatandaşlarımız var. Cezayir'deki 1200 civarındaki vatandaşımızı da Cezayirlileri (ülkelerine) götürmek için gelen THY ve Cezayir Hava Yollarıyla ülkemize getireceğiz ve karantinaya tabii tutacağız."

Suudi Arabistan'da da yaklaşık 1000 Türk vatandaşının olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla buradaki vatandaşlarımızı da karantina şartıyla ülkemize önümüzdeki günlerde getireceğiz." şeklinde konuştu. 

Çavuşoğlu, yurt dışında koronavirüsten vefat eden Türk vatandaşlarına ilişkin, "Maalesef yurt dışında da virüs nedeniyle vatandaşlarımız vefat etti ve bu sayı 124'e çıktı." ifadesini kullandı.

Vefat ettiğini vatandaşların birçoğunun ailelerini bizzat aradığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da taziyelerini ilettiğini aktaran Çavuşoğlu, bu kişilerin ailelerine her türlü desteği sağladıklarını kaydetti.

AA

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