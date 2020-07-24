Ciddî bir sansür girişimi

DEVA Partisi’nden yapılan açıklamada, “AKP ve MHP tarafından TBMM’ye sunulan yasa teklifi sosyal medya platformlarında yasakçılığı ve kontrolü artırmayı hedefliyor. Sosyal medyanın kısıtlanmaya çalışılması, mevcut televizyon ve gazeteler büyük çoğunlukla iktidarın kontrolündeyken, vatandaşlarımızın bilgiye erişimini ve haber alma hakkını daha da daraltmaya yönelik ciddî bir sansür girişimidir” denildi.

Giderek hayatın her alanını kuşatan yasakçı tutum ve iktidarın topluma dayattığı hürriyet kısıtlamaları ülkemizi hukuk devleti ilkesinden uzaklaştırdığı gibi milletimizin yeni dünyanın fırsatlarını ıskalamasına da yol açtığı ifade edilen açıklamada, “Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün 2019 Raporuna göre basın özgürlüğü konusunda 180 ülke arasında 154. sıradadır. 5651 sayılı İnternet Kanunumuz 2007 yılından beri yürürlüktedir. Mevcut hali ile Avrupa Birliği standartları ile uyumlu olmayan kanuna getirilen düzenlemeler Türkiye’yi çok daha yasakçı yapmakta ve küresel standartlarından daha da uzaklaştırmaktadır” ifade edildi. İstanbul - Yeni Asya

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