‘Çift maaş engellensin’ teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap tarafından hazırlanan ve kamu görevlilerinin birden fazla maaş almasının engellenmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü.
Teklifi ile ilgili konuşma yapan Kasap, “İnsanların temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorluk çektiği, yoksulluğun alabildiğine yaygınlaştığı bir ortamda kamu görevlilerinin 3’er 5’er maaş almaları insafsızlıktır, vicdansızlıktır” dedi. Kasap’ın konuşmasının ardından yapılan oylama sonucunda kanun teklifi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.
Ankara - Anka