"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 TEMMUZ 2021 PAZAR - YIL: 52

'Çiftlik Bank' kurucusu Mehmet Aydın'la ilgili Başsavcılıktan açıklama

04 Temmuz 2021, Pazar
Hakkında devam eden soruşturma ve daha önce açılan kamu davaları kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan ve kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi.

Kamuoyunda "Tosuncuk" lakabıyla tanınan ve Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilen Aydın'ı taşıyan THY'nin TK16 sefer sayılı uçağı, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Guarulhos Uluslararası Havalimanı'ndan Türkiye saati ile 09.40'ta havalandı.

İstanbul Havalimanına saat 22.10'da getirilen Aydın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

 

Sağlık kontrolünden geçirilen Aydın, Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin havalimanındaki ek binasına götürüldü.

Aydın daha sonra, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğüne getirildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında buraya getirilen ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 gün gözaltı süresi verildiği öğrenilen Aydın, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından, konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyunda 'Çiftlik Bank' adıyla bilinen ve gelir getirme vaadiyle binlerce vatandaşın maddi zarara uğramasına neden olan oluşuma ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suç örgütüne üye olmak, bilişim sistemlerini araç olarak kullanarak ve ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık yapmak ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' suçlarından başlatılan soruşturmalar kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında bu tarihe dek iki ayrı kamu davası açılmış olup, ayrıca henüz yakalanmayan veya haklarındaki deliller toplanmamış olan şüphelilere ilişkin bir soruşturmamız da devam etmektedir."

Soruşturmaya konu örgütün elebaşı olan ve hakkında 31 Mayıs 2018 tarihli iade talepnamesi düzenlenerek Brezilya adli makamlarından iadesi talep edilen şüpheli Mehmet Aydın'ın, adı geçen ülkede yakalanarak bugün itibarıyla iade edildiği aktarılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı’nda teslim alınan şüpheli, hem hakkında devam eden soruşturma hem de daha önce açılan kamu davaları kapsamında yapılması gereken ifade alma, sorgu vs. adli işlemlerin tamamlanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

20 sanığın yargılaması sürüyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlik Bank sisteminin kurucu ve yöneticilerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 7'si firari, 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, 3 bin 762 kişi "müşteki" olarak yer alırken, aralarında Mehmet Aydın'ın da bulunduğu ve suç örgütü ele başı olduğu iddia edilen 18 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren dava sürecinde, 48 sanıktan dosyası ayrılan 18'inin beraatine karar verildi.

Yargılama, sanıklar Mehmet Aydın, ağabeyi Fatih Aydın, Cengiz Samur ve Osman Naim Kaya'nın da aralarında bulunduğu 4'ü firari 20 sanık yönünden dava ediyor.

Sanıkların yargılandığı dava, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesince 14 Eylül'de görülecek.

AA

Okunma Sayısı: 375
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Miami'de ölü sayısı 24'e yükseldi: 13 katlı binanın tamamı yıkılacak

    Filipinler'de düşen uçakta 40 kişi kurtarıldı

    'Çiftlik Bank' kurucusu Mehmet Aydın'la ilgili Başsavcılıktan açıklama

    'Zamları geri çekin'

    Saraya tasarruf yok, ek ödenek var

    Normalleşme sürecinde tedbirlere devam

    Din dersine engel hukuka aykırı

    Türkiye'de 4 bin 537 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Gazze’deki çocukların yüzde 91’i travma yaşadı

    İmran Han’dan tuhaf açıklamalar

    Aşırı sıcaklar endişelendiriyor

    3 milyar 160 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    Yaz Kur’ân kursları çocuk sesleriyle şenlenecek

    Tunus açıklarında göçmen teknesi battı: 43 ölü

    İran'da salgında 5. dalga uyarısı

    Esnaf her şeye rağmen umutlu

    Normalleşme seyahat trafiğini arttırdı

    Pandemi çocuklarda takıntıları arttırdı

    ABD Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nü boşalttı

    'Delta varyantı yaklaşık 100 ülkede tespit edildi'

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AİHM, AYM kararları da söke söke mi?
    Faruk ÇAKIR

    Mümine Güneş’in duâsı
    Ahmet BATTAL

    Demedim mi, demedim mi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tesanüd dersleri
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Zamları geri çekin'
    Risale-i Nur'dan

    Günahlar mevcudatı neden kızdırıyor?
    Misbah ERATİLLA

    Tokat
    Rifat OKYAY

    Bursa-Yıldırım Balaban yolunda neler oluyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.