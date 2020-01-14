Çorum Temsilciliğimizden ziyaretler

Çorum Yeni Asya Temsilciliği, il Müftüsü Muharrem Biçer’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Risale-i Nur’dan haberdar olduğunu ifade eden Müftü Biçer, müftülük olarak cezaevlerine, üniversite öğrenci yurtlarına ve sağlık kuruluşlarına (hastahanelere) manevi destek vermek için rehberler gönderildiğini ve bundan da olumlu sonuçlar aldıklarını ifade etti. Kendisine süreli yayınlarımızdan ve Risale-i Nurlardan kitap hediye edildi. Çorum’da yapılan faaliyetler hakkında bilgi verildi. Müftülüğün yaptığı irşad faaliyetlerini takdirle karşıladığı ve rehber açısından yardımcı olabileceği ifade edildi. Yeni Asya ve Uhuvvet Vakfı adına da, Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ayrıca ziyaret edildi. Eğitimin temel konularının konuşulduğu ziyarette toplumun kalkınması için eğitimin şart olduğu iade edildi. Süreli yayınlardan ve Risale-i Nur’dan bir demet kitap hediye edilen Yakup Sarı, ziyaret sebebiyle teşekkür etti.