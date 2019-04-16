Cumhurbaşkanı korumaları avukatı darp etti iddiası

Demirören ve Kalyoncu ailelerinin çocuklarının düğününün yapıldığı Çırağan Sarayı’ndaki yolun trafiğe neden kapatıldığını soran avukatın Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından darp edildiği ileri sürüldü.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, duruma tepki gösterdi. Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberinde, Demirören ve Kalyoncu ailelerinin çocuklarının düğününün yapıldığı Çırağan Sarayı’na giden yolun trafiğe neden kapatıldığını soran avukatın, Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından darp edildiği ileri sürüldü. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Facebook hesabında yaptığı canlı yayında duruma tepki gösterdi.

“Fotoğrafa iyi bakın. Gözü patlamış, kafa travması geçirmiş bu genç bir Türk vatandaşı. Aynı zamanda avukat. Ona bunu yapanlar ise devletimizin polis üniforması giydirdiği, polisliğin yüz karası 3-5 kabadayı. Benim devletimin verdiği silahı, kimlik kartını taşıyan ama polis olmayı becerememiş çapulcu, kabadayı, çete üyesi” diyen Feyzioğlu, “Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Ben bu işi takip ederim, barolar takip eder, Türkiye Barolar Birliği takip eder şu anda şakağıma tabanca dayasanız ben bu işin peşini bırakmam” ifadesini kullandı.

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş'ta cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından bir avukatın darbedildiği iddialarının soruşturulduğunu açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş'ta cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından bir avukatın darbedildiği iddiasıyla ilgili, bu kişinin cumhurbaşkanlığına ait konvoyun geçişi sırasında, "Cumhurbaşkanının bulunduğu araca doğru koşarak hakaretlerde bulunduğuna" dair iddialar ve tespitler üzerine gözaltına alınıp adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını ve darp iddialarının soruşturulduğunu açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Yolun trafiğe neden kapatıldığını soran avukatın cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından darbedildiği" şeklinde verilen haberlere ilişkin, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"13 Nisan 2019 günü Çırağan Caddesi'nde seyreden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na ait konvoyun geçişi sırasında, haberlere konu şahsın, 13 Nisan tarihli yakalama tutanağı içeriğine göre, 'Cumhurbaşkanının bulunduğu araca doğru koşarak hakaretlerde bulunduğuna' dair iddialar ve tespitler üzerine, cumhuriyet başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş, şüpheli sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır.

Şüpheli hakkında bu soruşturmayla birlikte, şüphelinin kötü muameleye uğradığına ilişkin iddialar da cumhuriyet başsavcılığımızca resen soruşturulmaktadır."