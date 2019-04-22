Cumhurbaşkanlığı toplumdan kopuk

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı kurumunun, toplumun en az yarısı ile psikolojik bir kopuş yaşadığına dikkat çekti.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı toplumla kopuş yaşamakla itham etti, AK Parti’ye önerilerde bulundu: “Partimiz ve ülkemiz, hırslarına esir düşmüş dar ve çıkarcı bir çevrenin ikbal kaygılarına terk edilemez. Partimizin kurumsal yapısı güçlendirilmeli, teşkilatlarımız asli niteliğine ve işlevine kavuşturulmalı ve milletimizle olan bağımız tevazu temelinde yeniden inşa edilmelidir.” Yeni bir parti kuracağı ileri sürülen ancak iddiaları ne doğrulayan ne de yalanlayan AKP’li Ahmet Davutoğlu sessizliğini bozdu. “Bugün kritik bir tarihi eşikte bulunuyoruz” diyen Davutoğlu, “31 Mart seçimleri ve ardından yaşananlar ile birlikte ortaya çıkan toplumsal ve siyasal tablo partimizin ve ülkemizin geleceği ile ilgili kamuoyuna açık, şeffaf ve sağduyulu bir muhasebenin yapılmasını gerekli kılmıştır” açıklamasında bulundu.

‘Endişelerimi Cumhurbaşkanımıza iletmiştim’

Davutoğlu, “Son üç yıl içinde yaşanılan kritik süreçlerde ülkemiz ve partimizle ilgili değerlendirmelerimi ve endişelerimi Sayın Cumhurbaşkanımıza doğrudan sözlü ve yazılı olarak iletmiş, ancak farklı çevreler tarafından art niyetli tartışmalara gerekçe kılınmaması adına kamuoyu ile paylaşmamayı tercih etmiştim” ifadesini kullandı. Facebook hesabından açıklama yapan Davutoğlu, “Demokratik başkanlık sistemlerinde gözlendiği gibi Cumhurbaşkanının parti üyeliğine sahip olması bir sorun teşkil etmemekle birlikte genel başkanlık görevinin de aynı kişi tarafından yürütülmesi hem devlet işleyişi hem parti kurumsallaşması açısından sakıncalar doğurmaktadır” uyarısında bulundu.