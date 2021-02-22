Daima yapıcı olduk

YÖNETİM KURULU ONURSAL BAŞKANIMIZ MEHMET KUTLULAR: AYNI YOLDA DEVAM EDECEĞİZ

Mehmet Kutlular’ın önceki yıllardaki kuruluş yıl dönümü mesajlarından:

“Yeni Asya, Kur’ân’ın bu zamana dersi olarak telif edilen Risale-i Nur Külliyatı’nda ifade edilen ve milletimizin, hatta bütün insanlığın ihtiyaç duyduğu hayat prensiplerini ‘matbuat lisanıyla konuşturmak’ gayesiyle yayın hayatına atıldı. Tiraj kaygılarından uzak bir şekilde, doğruluğuna inandığı fikirlerin müdafaasını yaptı.”

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Yönetim Kurulu Onursal Başkanımız Mehmet Kutlular: “(Yeni Asya) Her zaman hakkın hatırını yüksek tutma prensibini esas aldı. Hiçbir şahsî, zümrevî ve siyasî menfaate alet olmadı. Daima yapıcı oldu.”

Yeni Asya, Kur’ân’ın bu zamana dersi olarak telif edilen Risale-i Nur Külliyatı’nda ifade edilen ve milletimizin, hatta bütün insanlığın ihtiyaç duyduğu hayat prensiplerini “matbuat lisanıyla konuşturmak” gayesiyle yayın hayatına atıldı.

Milletimizin 1000 yıllık tarihini şereflendiren değerleri savundu. Değişen olaylara, değişmeyen ölçülerin ışığında yaklaştı. Daima imanın, hakkın, adaletin, meşrûiyetin, millet iradesinin müdafaasını yaptı. Her zaman hakkın hatırını yüksek tutma prensibini esas aldı. Hiçbir şahsî, zümrevî ve siyasî menfaate alet olmadı. Daima yapıcı oldu. Tahripkâr zihniyet ve uygulamaların karşısına çıktı. İnandığı meselelerin üstüne samimiyet ve cesaretle yürüdü. Tiraj kaygılarından uzak bir şekilde, doğruluğuna inandığı fikirlerin müdafaasını yaptı. Gazetecilik mesleğini hakkın hizmetinde kullanma gayesiyle yayın hayatına atıldı ve yine bu anlayışla neşriyatına devam ediyor. Yeni Asya’nın mümtaz vasfı, ilk günden bugüne koruduğu tavizsiz istikrar çizgisi. İnşaallah bundan sonra da Allah’ın lütfu ve aynı ideali paylaştığı okuyucularının desteğiyle aynı yolda devam edecek.

(Yönetim Kurulu Onursal Başkanımız Mehmet Kutlular’ın önceki yıllardaki kuruluş yıl dönümü mesajlarından derlenmiştir.)