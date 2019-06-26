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26 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Darbe girişimi davasında 94 sanığa beraat kararı verildi

26 Haziran 2019, Çarşamba 11:25
Kara Harp Okulu'ndaki darbe girişimi davasında, olay tarihinde okul dekanı olan eski tuğgeneral Acar'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 94 sanığa ise beraat kararı verildi.

Kara Harp Okulu'ndaki darbe girişimi davasında, olay tarihinde okul dekanı olan eski tuğgeneral Kerim Acar, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Sanıklardan 19'unun ağırlaştırılmış müebbet, 28'inin ise müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davada, darbeye yardım suçundan 67 sanık 15 yıl, 43 sanık 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı, 94 sanık ise beraat etti.

AA

Etiketler: TSK, asker, dava, beraat
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