Davutoğlu’ndan Abdülhamid dizisine tepki

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, KONSİAD 6. Olağan Genel Kurulu’nun iftarına katılarak Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği üyelerine bir konuşma yaptı.

Davutoğlu, çok tartışılan Payitaht Abdülhamid dizisinin fragmanıyla kendisine verilmek istenen mesajı sert sözlerle yanıtladı. Sözcü’nün haberine göre, Ahmet Davutoğlu dizideki göndermeyle ilgili şu ifadeleri kullandı; “Beni aslında çok da etkilemedi ama dün ve bugün birçok hemşehrimden ve dostumdan aldığım mesaj gereği bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Bugünlerde 2-3 gündür Abdülhamid Payitaht dizisi dolayısıyla bir fragman dolaşıyor. Bu fragmanda üstü örtülü, tabiri caizse geçmişte bir takım hain çevrelerin yaptığı şekilde subliminal bazı mesajlar verildiği iddia ediliyor.

Gün gelir kimin o mirasa ihanet ettiği görülür

Eski milletvekillerine, eski devlet görevlilerine yönelik Sultan Abdülhamid’in ağzından çıkması mümkün olmayacak bir takım ifadelerle günlük siyasete gönderme yapılıyor. Bunu hiçbir zaman ciddiye almadım. Bu şekilde mesajların da devlet ahlakı açısından da, toplumsal ahlâk açısından da doğru olmadığına inanıyorum. Ancak o kadar çok mesaj geldi ki üzüntü ifade eden, bir dostumuzun telefonda ağladığına şahit oldum. ‘Nasıl olur sizlere dönük böyle mesajlar verilir’. Eğer Sultan Abdülhamid’in mirasına sahip çıkacak birisi varsa en çok biz sahip çıkarız. Biz kimseye adaletsizlik yapmayız ama kim tarafından ve kime adaletsizlik yapılırsa, ona da rıza göstermeyiz. Bizi hiç yılmayan yalçın Toros dağlarına sorsunlar, cesaretimizi oradan aldık. Kimsenin önünde eğilmez, kimseye baş eğmeyiz. Gün gelir hesap günü defterler açıldığında kimin o mirasa sahip çıktığı görülür. Kimin o mirasa ihanet ettiği görülür.”