Değerlerimiz cayır cayır... Kâr hırsı, denetim eksikliği ve ihmal...

KATLİÂM GİBİ YANGIN, İNSANÎ DEĞERLERİMİZDEKİ AŞINMAYI DA YÜZÜMÜZE ÇARPTI. FELÂKETLERDEN DERS ALMAYI ÖĞRENEMEDİK.

İNSAN HAYATI ÇOK UCUZ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisince, insanların, "Patronlar daha fazla kâr hırsıyla tedbir almadığı ve kamu otoritesi de denetim yapmayarak buna göz yumduğu için yangında hayatlarını kaybettiler" denildi. Fikret Bila da yazısında, özellikle Soma maden faciası gibi olaylarda, maliyetleri düşürme çabasının güvenlik tedbirlerinin ihmal edilmesine yol açtığını belirtti. Bila, otel yangını üzerinden Türkiye'deki güvenlik denetimi eksikliklerine de dikkat çekti.

KAYAK YAPMAYA DEVAM ETTİLER

Yangın faciası sonrası, yanan otelin hemen karşısındaki kayak pistinde başka bir otelde kalan tatilcilerin kayak yapmaya devam etmesi, diğer otellerin müşterilerine rezervasyon iptal hakkı tanımaması, tepkilere yol açtı. Yaşananları değerlendiren Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi, Doç. Dr. Yasemin Yüce, "Dayanışma, utanma, empati, yas gibi değerler artık 'ortak' değerlerimiz değil. Onca insanın can verdiği yerde kayak yapma çabası bu yüzden" dedi.

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Değerlerimiz cayır cayır!

Yangın faciasına rant hırsının, ekonomik çıkarın yol açtığına dikkat çeken uzmanlar dayanışma ve empati gibi ortak insanî değerlerin de zarar gördüğünü ortaya koydu.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nden (İSİG), Bolu Kartalkaya’daki otel yangını faciasında hayatını kaybeden Grand Kartal Otel çalışanları anısına yapılan paylaşımda, “Patronları daha fazla kâr yapmak için tedbir almadığı ve kamu otoritesinin denetim yapmayarak buna göz yumduğu için çıkan yangında hayatlarını kaybettiler. Unutmayacağız, unutturmayacağız” denildi.

Ekonomik çıkar insan hayatından önemli hâle geldi

Halk TV yazarı Fikret Bila, Türkiye’de insan hayatının oldukça değersiz olduğunu söyledi. Dünkü köşesinde, inşaat sektöründeki malzeme hırsızlığından, altyapı ihmallere kadar birçok örnek vererek, ekonomik çıkarların insan yaşamından daha önemli hâle geldiğini vurguladı. Bila, özellikle Soma Maden Faciası gibi olaylarda, maliyetleri düşürme çabasının güvenlik önlemlerinin ihmal edilmesine yol açtığını belirtti. Yazısında, Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Oteli yangını üzerinden Türkiye’deki güvenlik denetim eksikliklerine dikkat çekti.

Ankara - Anka

Dayanışma, utanma, artık “ortak” değerlerimiz değil

Yangın faciası sonrası, yanan otelin hemen karşısındaki kayak pistinde başka bir otelde kalan tatilcilerin kayak yapmaya devam etmesi, diğer otellerin müşterilerine rezervasyon iptal hakkı tanımaması, kurtarma ekiplerinden otellerinde dinlenmek için para istemeleri, şehir dışından gelen bazı özel cenaze nakil firmalarının cenaze taşımak için yüklü paralar istemesi tepkilere yol açtı.

Hürriyet’in haberine göre, yaşananları değerlendiren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi, Doç. Dr. Yasemin Yüce, “Dayanışma, utanma, empati, yas gibi değerler artık ‘ortak’ değerlerimiz değil. Onca insanın can verdiği yerde kayak yapma çabası bu yüzden. ‘İyi de ben bu tatilin parasını ödedim ama...’ diye düşünmenin sebebi bu. ‘Harcama’, ‘anı yaşama’ gibi yeni kavramlar oluştu. Komşularımızı tanımadığımız, yolda birbirimize selam vermediğimiz bu yeni modern dünyada geleneksel değerleri kaybetmeye başladık” dedi.

Haber Merkezi

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Yanıcı malzemeler tahliyeyi zorlaştırdı

İş güvenliği uzmanı Hacı Latif İşçen, Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’deki yangına ilişkin “Tahliye edilmesi gereken yerlerde alevler vardı, insanlar çıkamadı, tahliye edilemedi, camlara yönelmek zorunda kaldı” dedi.

Yangınlara neden olabilecek durumları sıralayan İşçen, “Türkiye’de otellerin en büyük zafiyetinden biri, çok yanıcı malzeme kullanımı, halılar ve perdeler yanıcı” ifadelerini kullandı. Binalarda yangın merdivenlerinin ayrılması ve izole edilmesi gerektiğini anlatan İşçen, sosyal medyada oteldeki yangın merdivenlerinin yandığına ilişkin görüntüleri izlediğini söyledi. Ankara - aa

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Yangın mutfaktan başladı

Grand Kartal Otel’deki yangına ilişkin Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenen rapor tamamlandı. Raporda, Grand Kartal Otel’deki yangının ihbar ve ekiplerin çıkış saati 03.30, varış ve müdahale saati ise 04.24 olarak kayıtlara geçti.

Raporda, olayın sebebine ilişkin, “Yangına ilk müdahaleyi gerçekleştiren otel personeli ve görgü şahitlerinin beyanı ile tarafımızca yapılan incelemeler sonucunda, yangının 4’üncü katta yer alan mutfak/restoran bölümünden başladığı belirlenmiştir” ifadesi yer aldı. Raporda, 3’üncü katın yangının başlangıç yeri olmadığı, yalnızca sirayete maruz kaldığı aktarıldı. Ankara - aa