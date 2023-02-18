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18 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Deliller toplanmadan enkaz kaldırmak suçtur

18 Şubat 2023, Cumartesi 04:58
ENKAZ ALTIDAN HÂLÂ CANLI İNSAN ÇIKARKEN, DELİLLER TOPLANMADAN YAPILAN ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARININ SUÇ OLACAĞI BELİRTİLİYOR.

Musa Aydın - İSTANBUL

DELİL KARARTMA YAPILAMAZ

Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün, “Adlî makamlar, çöken binanın adresini, çökmüş olduğunu, enkazdaki delilleri tespit ederek muhafaza altın almadan, herhangi bir yetkili tarafından ‘Enkazı kaldırın’ talimatI verilemez. Adlî makamların izni olmadan alelacele enkaz kaldırmak ‘suç delillerini yok etmek’ denilen suçu oluşturur” dedi.

CİNAYETTEN YARGILANIRLAR

“Deprem bölgesindeki enkaz, altında canlı insan kalmadığından kesinlikle emin olunduktan sonra kaldırılmalı” açıklamasını yapan Gün, “Altındaki canlı çıkarılmadan enkaz kaldırılırsa cinayet olur, emir veren, iş makinesini kullanan, ona talimat veren herkes, bilerek ve kasten adam öldürmekten sorumlu olur” uyarısında bulundu.

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‘Deliller toplanmadan enkaz kaldırmak suçtur’

Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Av. Mehmet Gün, “Yargı delilleri tespit etmeden enkazkaldırmanın suçtur. Yargı, talimat beklemeden, resen, depremzedeyi korumalı” dedi.

Gün, deprem bölgesinde yaşanan kaos ortamında depremzedelerin canlarını ve mallarını korumak için yargıya, adlî görevlilere ve avukatlara önemli görevler düştüğünü söyledi. Yargı delilleri tespit etmeden enkaz kaldırmanın suç olacağına işaret eden Av. Gün, “Yargı, talimat beklemeden, resen, depremzedeyi korumalı. Çöken binanın adresi, koordinatları tespit edilip, bina enkazından, çökmeye neden olan kiriş, kolon numuneleri ile sair deliller savcı ve avukatların katılımı ile ileride açılacak davalarda hiç şüpheye yer bırakmayacak şekilde mahkemelerce tespit edilip korumaya alınmalı. Adli işlemler tamamlanmadan alelacele enkaz kaldırmak yüzbinlerce deprem davasını yargısal enkaza dönüştürür” değerlendirmesinde bulundu.

Altındaki canlı çıkarılmadan enkaz kaldırılırsa cinayet olur

Gün, ayrıca, “Deprem bölgesindeki enkaz, altında canlı insan kalmadığından kesinlikle emin olunduktan sonra kaldırılmalı. Altındaki canlı çıkarılmadan enkaz kaldırılırsa cinayet olur, emir veren, iş makinesini kullanan, ona talimat veren herkes, bilerek ve kasten adam öldürmekten sorumlu olur. Depremzedenin ölmesi pahasına enkaz kaldırma talimatı veren resmi yetkililerin tamamı da cinayete iştirakten sorumlu olur.”

Adli makamlardan izinsiz enkaz kaldırmak suç delillerini yok etmektir

Gün, şunları da kaydetti:  “Adli makamlar, çöken binanın adresini, çökmüş olduğunu, enkazdaki delilleri tespit ederek muhafaza altın almadan, herhangi bir yetkili tarafından ‘Enkazı kaldırın’ talimat verilemez. Çünkü o enkaz, ölen, yaralanan, malı zarar gören kimselerin, binanın çökmesinde kusur ve ihmali olan, mimar, mühendis, müteahhit, ruhsat veren, inşaatı denetleyen kimselere karşı açılacak ceza, hukuk ve idari davalarının kilit maddi delilidir. Yargı mercileri bu delilleri tespit ettikten sonra enkaz kaldırma, ölüleri gömme izni verilebilir. Adli makamların izni olmadan alelacele enkaz kaldırmak ‘suç delillerini yok etmek’ denilen suçu oluşturur.”

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