Güçlü devlet değişmeyen devlet değildir. Güçlü devlet, değişimi kavrayan ve evrensel değerler ekseninde yenilenebilen devlettir. Burada üzerinde durulması gereken husus, değişimin hangi değerler üzerinde yönetileceğidir.

GÖRÜŞ - HASAN KAPLAN

Eğitimci & Diplomat

Değişime direnenler geçmişte kalır, değişimi yönetenler ise geleceğe yön verir. Değişimden korkarak gelecek inşa edilemez. Değişime direnmek çoğu zaman mevcut düzeni korumak adına geleceği kaybetmek demektir. Çünkü hayat kendisi değişim üzerine kuruludur. Değişimden kaçınmak mümkün olmadığı gibi değişimin dışında kalmak da mümkün değildir. Burada önemli olan değişimin yönü, boyutu ve niteliğidir. Bediüzzaman Said Nursî, İşârâtü’l-İ‘câz isimli eserinde, Bakara Suresi’nin 23 ve 24. ayetlerini tefsir ederken, kâinatın bir ağaç gibi bütün zerreleri ve parçalarıyla kemale meylettiğini, kemale doğru hareket ettiğine dikkat çeker. Bu umumî meyl-i istikmalden ayrı olarak, insanda da meyli terakki bulunduğunu ifade eder. Bu tespit yalnızca kâinatın işleyişine veya insanın şahsî gelişimine ilişkin bir değerlendirme değildir. Aynı zamanda toplumsal hayatı, devletleri ve kurumları anlamak bakımından da önemli bir düşünce ufku açmaktadır. Çünkü insan gibi toplumlar da gelişir, değişir ve dönüşür. Geçmişte toplumun ihtiyaçlarına cevap veren bir yönetim anlayışı günümüzde aynı başarıyı göstermeyebilir. Dün çözüm olarak görülen yöntemler bugün sorunun kendisine dönüşebilir.

İşte tam da bu noktada yönetim anlayışının niteliği önem kazanıyor. Devlet yönetmek, yalnızca mevcut düzeni sürdürmek değil, değişen dünyanın ihtiyaçlarını okuyarak geleceğin düzenini kurabilmektir. Ne var ki bazı yönetimler değişimi bir fırsat olarak değil, bir tehdit olarak algılar; alışkanlıklarını kurumsal gelenek, eleştiriyi itaatsizlik, farklı düşünceyi ise bir sorun olarak görür. Böyle bir anlayışta yenilenmenin, gelişmenin ve ilerlemenin önü kapanır. Kurumlar zamanla hantallaşır, bürokrasi kendi varlığını korumayı hizmet üretmenin önüne geçirir. Oysa güçlü devlet değişmeyen devlet değildir. Güçlü devlet, değişimi kavrayan ve evrensel değerler ekseninde yenilenebilen devlettir. Burada üzerinde durulması gereken husus, değişimin hangi değerler üzerinde yönetileceğidir.

Değişim; hukuk, adalet, liyakat, özgürlük ve katılımcılıkla buluşmadığı takdirde gerçek bir toplumsal gelişime dönüşemez. Kurumların kişilere bağlı olduğu, kararların ortak akıl yerine kişisel tercihlerle alındığı, hukukun yönetim karşısında güvencesini kaybettiği bir yerde sürdürülebilir bir gelişmeden söz etmek mümkün değildir. Bediüzzaman'ın Münazarat isimli eserindeki "Kuvvet kanunda olmalı." Tespiti bu bakımdan oldukça anlamlıdır. Çünkü kurumsal gelişimin temel şartlarından biri, gücün kişilerde değil, hukukta ve kurallarda olmasıdır.

Hukukun üstünlüğü, yalnızca özgürlüklerin güvencesi değil, aynı zamanda devletin kurumsal kapasitesinin de temelidir. Burada insan fıtratını doğru okumak gerekir. İnsandaki meyl-i terakkiyi harekete geçiremeyen bir devletin toplumsal gelişimi sağlaması beklenemez.

Eğitimde kaliteyi, bilimsel düşünmeyi, eleştirel aklı, özgür düşünceyi, liyakati ve fırsat eşitliğini esas almayan bir yönetim, sahip olduğu insan kaynağı potansiyelini de tüketir. Unutulmamalıdır ki devletin en büyük sermayesi binaları, bütçeleri veya bürokratik mekanizmaları değildir. Devletin asıl gücü; düşünen, sorgulayan, üreten, sorumluluk alan ve geleceğe güvenle bakan insanlardır. Bu nedenle değişim yönetimi, bir zihniyet meselesidir.

Devletin vatandaşını dinlediği, farklı düşünceleri zenginlik olarak gördüğü, istişareyi yönetimin merkezine yerleştirdiği ve ortak aklı harekete geçirdiği bir sistem, değişimi toplumsal katılım ve toplumsal sahiplenmeyle kalıcı hâle getirir. Her yenilik şüphesiz ilerleme anlamına gelmez. Önemli olan değişimin yönünü doğru tayin edebilmek; geçmişin birikimini korurken geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilmektir. Gelenek ile yeniliği, istikrar ile dönüşümü, tecrübe ile bilimsel düşünceyi buluşturabilmektir. Bugün yönetimlerin önündeki en büyük sınav da budur. Zamanın gerisinde kalmadan, değişimin peşinde sürüklenmeden değişime yön verebilmektir. Çünkü geleceği değişimden korkanlar değil, değişimi doğru ilkelerle yönetebilenler kuracaktır. Kâinatta tekemmül, insanda terakki bir hakikat ise devlet ve kurumların yenilenmesi de doğal bir gerekliliktir. Değişime direnmek geçmişe kalmak, değişimi yönetmek ise geleceğe yön vermektir. Geçmişin alışkanlıklarıyla geleceğin inşa edilemeyeceğini anlamayan yönetimler, zamanla değişimin öznesi olmaktan çıkar, nesnesi hâline gelirler.