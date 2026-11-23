YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) borçları üzerinden başlatılan icra takiplerinde haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin soruşturma açıldığını duyurmasının ardından iktidara tepki gösterdi.

Karasu, söz konusu iddiaların yalnızca birkaç kişiyle sınırlandırılamayacağını savunarak eski bakanlar, AKP milletvekilleri ve yakınlarının adının geçtiğini ileri sürdüğü ilişkilerin araştırılmasını istedi. Vatandaşların düşük tutarlı HGS borçlarının icra dosyaları üzerinden katlanarak büyütüldüğünü belirten Karasu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sayın Bakan, talanın siyasî sorumlusu sizin iktidarınızdır! Vatandaşın üç kuruşluk HGS borcunu katbekat büyüterek icra dosyaları üzerinden servet transferine dönüştüren bu soygun düzeninin hesabını birkaç kişiye keserek işin içinden çıkılamaz. Bu ülkede yurttaşın cebine uzanan organize bir talan mekanizması var.” Ankara - Anka

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