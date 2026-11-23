İstanbul Valiliği, Sarıyer'de aslan görüldüğü ihbarı üzerine yapılan saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 22 Kasım akşamı İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'ndeki spor tesislerinin üst kesiminde bulunan ağaçlık alanda bir aslan görüldüğü yönünde ihbar alındığı belirtildi.

İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar, jandarma ve AFAD ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesinin veteriner hizmetleri ekiplerinin katılımıyla bölgede koordineli arama çalışması yürütüldüğü bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alan, termal kameralı dronla havadan ve ekiplerce karadan taranmıştır. Ayrıca yemleme yapılmış ve hareket sensörlü fotokapanlar kullanılmıştır. Saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmamıştır. 23 Kasım 2026 günü ekiplerimize ulaşan, farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda, görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın can güvenliğini gözeterek bu yöndeki tüm ihbarları titizlikle değerlendiriyor, gerekli kontrolleri ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüyoruz. Ekiplerimiz, konuya ilişkin yeni bir bilgi ulaşması halinde yeniden değerlendirme yapmak üzere hazır bulunmaktadır."

Çalışma başlatılmıştı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde dişi aslan görüldüğü yönünde yapılan ihbar üzerine bölgede güvenlik önlemleri alınarak çalışma başlatıldı.

Uskumruköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde dişi aslan görüldüğüne ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulunuldu.

Durumun, Milli Parklar Müdürlüğü ve Sarıyer Zabıta Müdürlüğü'ne de bildirilmesinin ardından ekipler harekete geçti.

Bölgede çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceledi.

Bölgede jandarma asayiş timi tarafından güvenlik tedbirleri alınırken, çevrede ikamet eden vatandaşlar da dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Arama çalışmaları dronla da görüntülendi

Uskumruköy Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığına gelen ihbar üzerine başlatılan çalışmalar bu sabah daha da yoğunlaştırıldı.

Çalışmalarda dişi olduğu değerlendirilen aslanın canlı ele geçirilmesi için jandarma ve ilçe zabıta ekipleri adeta seferber oldu.

Aslanın bulunduğu değerlendirilen ormanlık alan ile yanında bulunan villaların çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bu bölgeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor.

5 ayrı noktada dronlarla aramalar yapıldı

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, bölgede basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün akşam arama çalışmalarının yoğunlaştığı 50 dönümlük ormanlık alanda termal dronlarla yapılan taramada herhangi bir ısı tespit edilemediğini söyledi.

Bu nedenle ekiplerin çalışma alanını değiştirmiş olabileceğini ifade eden Aksu, Bahçeköy, Zekeriyaköy ve Demirciköy hattında 5 ayrı noktada dronlarla arama yapıldığını bildirdi.

Aslanın görüldüğü son noktanın doğrudan orman koridoruna bağlanmadığını, hayvanın ilerleyebilmesi için villa bölgelerinden geçmesi gerektiğini belirten Aksu, gece saatlerinde hangi güzergahı kullandığının bilinmediğini kaydetti.

Vatandaşlardan gelecek ihbarların arama çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Aksu, "İhbarlar bizim için çok kıymetli. En çok ümit ettiğim, buradan az önce bir 'vahşi hayvan geçti' tarzında bir ihbar almış olsaydık ona yoğunlaşacaktık. O imkanımız da olmadı." dedi.

Belgrad Ormanı'nın yaklaşık 54 kilometrekarelik geniş bir alanı kapsadığına dikkati çeken Aksu, aslanın aç kaldığında 35-40 kilometre yol kat edebileceğini aktararak arama çalışmalarının kolay olmadığını dile getirdi.

Aksu, AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Sarıyer Belediyesi ve jandarma ekiplerinin arama faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Aslanın sahibine ilişkin kesin bilgi yok

Aslanın kime ait olduğuna ilişkin henüz bir tespit bulunmadığını söyleyen Aksu, kamuoyuna yansıyan görüntülerde hayvanın tavukların yanından geçmesine rağmen onlara zarar vermediğinin görüldüğünü aktararak şöyle konuştu:

“Bu anlamda genel herkesin kafasında şu şüpheyi oluşturuyor, yani bu sanki birisi tarafından büyütülmüş bir aslan diye düşünülüyor. Ama bu kesin bilgi değil, böyle demek doğru değil. Sonuçta bu bir aslan ve tabii ki ne olursa olsun tehlikeli. Eğer yetiştirilmişse bir sahibi varsa onun kendisi çıkıp 'benim bunun sahibi' demedikten sonra bizim onu bilme şansımız yok ya da bir ihbar olacak ki bileceğiz. Onu şu anda bilemiyoruz. Biz sadece kendi işimizi yapıyoruz, bu gördüğümüz hayvanı bulmaya çalışıyoruz.”

Belgrad Ormanı'nın araç ve yaya giriş çıkışlarına izin verilmiyor

Genişletilen arama çalışmaları kapsamında Sarıyer'deki Belgrad Ormanı'nın araç ve yaya giriş çıkışlarına izin verilmiyor. Bölgeye gelen araçlar ve yayalar, güvenlik görevlilerince geri çevriliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden açıklama

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Zekeriyaköy Jandarma Karakolu'nda görevli personel tarafından ekiplere, bölgedeki MOBESE kameralarına dış görünüşü aslana benzeyen bir hayvanın yansıdığı yönünde ihbarda bulunulduğu belirtildi.

İhbar üzerine Sarıyer Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği personelinin ivedilikle olay yerine intikal ettiği ve kamera görüntülerinin incelenerek gerekli kontrollerin gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Zekeriyaköy Jandarma Karakolu ekipleriyle birlikte görüntülerin kaydedildiği bölgede yapılan ilk incelemelerde herhangi bir hayvana rastlanılmamıştır. Tarama çalışmalarının daha kapsamlı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla bölgeye termal kameralı ekipler sevk edilmiş ve civarda yaşayan vatandaşlara gerekli uyarılar yapılmıştır." denildi.

Açıklamada, "Ormanlık alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda söz konusu hayvanın yeri tespit edilmiştir. Uzman veterinerlerin de hazır bulunduğu ekip tarafından yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.