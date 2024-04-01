Demokrasi kazandı! Millet ders verdi!

YEREL SEÇİMLERDE SANDIKTAN ÇIKAN SONUÇLAR DEMOKRASİ UMUDUNU YENİDEN TAZELEDİ.

Demokratik bir fren

Tek adam rejiminin keyfi uygulamalarıyla demokrasi ve hukuktan iyice uzaklaşan Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerinde sandıktan çıkan sonuçla demokrasi ve hukuk devletine dönüş ümidini tazeledi ve rahat bir nefes aldı. Halk, kötüye gidişe oylarıyla demokratik bir fren koydu.

Erken seçim gündeme gelir

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirler iktidarın dayatmalarına teslim olmadı. AKP ve ortaklarının ciddi oy kabına uğradığını gösteren sonuçların erken seçim taleplerini de güçlü bir şekilde gündeme getirmesi bekleniyor.

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Dip dalga fena vurdu

Daha önceki seçimlerde de dillendirilen 'dip dalga' bu seçimde belirleyici oldu. Seçim öncesinde yapılan tahminler yine 'dip dalga'yı tesbit edemedi. Seçim sonuçlarını yorumlayan uzmanlar, "Milletin birikmiş öfkesi büyük bir dalga olarak iktidarı sarstı" tesbitinde birleştiler.

Emeklilerin öfkesi

Emeklinin öfkesi sel olup AKP iktidarını sarstı. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda belediye başkanlığını kaybeten iktidarın, emeklilerin öfkesine mağlup olduğu yorumları yapıldı. Dar gelirli vatandaşlar her gün yapılan zamlara tepki olarak AKP'ye olan desteğini geri çekti.

Seçimde sosyal yardım vaadleri yarıştı

Seçim kampanyalarında belediye başkan adaylarının yoksullukla mücadele amaçlı sosyal yardım vaadleri öne çıktı. Yarışı önde götüren adaylar enflasyonla ve pahalılıkla mücadele eden dar gelirli, emekli ya da öğrenci gibi kesimlere sözler verdi.

İyi Parti silindi

Sandıktan çıkan sonuçlar, İYİ Parti'nin son dönemdeki politikalarının millet nezdinde itibar görmediğini gösterdi. Parti yerel seçimde bazı belediye başkanlıklarını kazanmış olsa da, oy oranı sıralamanın çok gerilerine düştü.

Seçim sonrası Akşener siyaseti bırakıyor

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, partideki görevinden istifa ettiğini duyurarak Akşener'i istifaya davet ettti. Akşener’in de siyaseti bırakma kararı aldığı belirtildi.

İktidara kırmızı kart

Sandıkların açılmasıyla birlikte gelen ilk neticeler, TV'lerde yorum yapan uzmanları da şaşırttı. Sosyal medyada yapılan değerlendirmelerde sonuçlar, iktidarın kırmızı kart görmesi olarak yorumlandı.

Tehditler geri tepti

AKP iktidarı, seçim önesinde yürüttüğü propaganda çalışmalarında ve mitiglerde "Bize oy vermezseniz hizmet alamazsınız" şeklinde açıklamalar yapmıştı. Sonuçlar, milletin bu yöndeki tehditlere tepki gösterdiğini de ortaya koymuş oldu.