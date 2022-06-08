Demokrasi ve hukukta kasıtlı bir geriye gidiş var

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez, Türkiye’de demokrasi ve hukuk devleti alanında “bilinçli bir geriye gitme” olduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, Türkiye’de hukuk devleti, insan hakları ve demokrasi alanındaki gerilemeler başta olmak üzere pek çok alanda eksiklikler yaşandığı yönünde sert eleştiriler içeren Türkiye raporunu 67’ye karşı 448 oyla kabul etti. Genel Kurul’da hazırladığı rapor üzerinde söz alan Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye’de demokrasi ve hukuk devleti alanında “bilinçli bir geriye gitme” olduğunu savunarak, “Seçimlerden sonra da bu politikalar değişmezse, Türkiye’nin üyelik sürecinin sonlanacağını düşünüyorum” dedi. Raporda Türkiye’de demokrasi, hukuk devleti ve temel hak ve özgürlüklere saygı alanlarında elle tutulur ilerleme kaydedilmediği belirtiliyor. Bu olmadan da AB ile üyelik müzakerelerinin yeniden başlama şansı olmadığı mesajı veriliyor.

Ekonomik durum kaygı verici

Raporun öne çıkan başlıkları şu şekilde: Türkiye’de demokrasi, hukuk devleti ve temel hak ve özgürlüklere saygı alanlarında elle tutulur ilerleme kaydedilmediği belirtiliyor. Bu olmadan da AB ile üyelik müzakerelerinin yeniden başlama şansı olmadığı mesajı veriliyor. Gereken reformlar konusunda siyasi iradenin bulunmadığı ifade ediliyor. Raporda Türkiye’deki mevcut ekonomik durum “kaygı verici” olarak tanımlanıyor. Cumhurbaşkanlığının bağımsız olması gereken Merkez Bankası ve İstatistik Kurumu gibi kurumlara müdahale ettiği belirtiliyor ve bu kurumların bağımsızlığının AB üyeliği için vazgeçilmez kriterler olduğu hatırlatılıyor. Hukuksal güvenliğin olmaması yabancı yatırımları ciddi biçimde tehlikeye sokabileceği ifade ediliyor.

AİHM kararına meydan okuyor

Geçen yıl olduğu gibi bu yılda raporda üyelik müzakerelerinin resmen askıya alınması isteniyor. Euronews Türkçe’nin haberine göre, Türk hükümeti, “Osman Kavala davasında AİHM kararına açıkça meydan okuyarak, AB üyelik sürecini yeniden başlatma emellerini kasten imha etmekle” suçlanıyor. Türkiye ve AB’nin, üyelik sürecine paralel olarak, üst düzey diyalog ve modernleştirilmiş bir anlaşma vasıtasıyla, “demokrasi, hukuk devleti ve temel hak ve özgürlüklere saygı koşullu, yeni, dengeli ve mütekabiliyet ilkesine dayalı ortaklık” arayışına girmeleri isteniyor. Türkiye için “ekonomik ve stratejik planda önemli ortak” ifadesini kullanan rapor; ticaret, göç, kamu sağlığı, iklim, ekolojik dönüşüm, güvenlik ve terörle mücadele gibi müşterek çıkar alanlarında Türkiye’yi “önemli bir komşu” olarak tanımlıyor.

Haber Merkezi