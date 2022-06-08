"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Demokrasi ve hukukta kasıtlı bir geriye gidiş var

08 Haziran 2022, Çarşamba 21:00
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez, Türkiye’de demokrasi ve hukuk devleti alanında “bilinçli bir geriye gitme” olduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, Türkiye’de hukuk devleti, insan hakları ve demokrasi alanındaki gerilemeler başta olmak üzere pek çok alanda eksiklikler yaşandığı yönünde sert eleştiriler içeren Türkiye raporunu 67’ye karşı 448 oyla kabul etti. Genel Kurul’da hazırladığı rapor üzerinde söz alan Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye’de demokrasi ve hukuk devleti alanında “bilinçli bir geriye gitme” olduğunu savunarak, “Seçimlerden sonra da bu politikalar değişmezse, Türkiye’nin üyelik sürecinin sonlanacağını düşünüyorum” dedi. Raporda Türkiye’de demokrasi, hukuk devleti ve temel hak ve özgürlüklere saygı alanlarında elle tutulur ilerleme kaydedilmediği belirtiliyor. Bu olmadan da AB ile üyelik müzakerelerinin yeniden başlama şansı olmadığı mesajı veriliyor.

Ekonomik durum kaygı verici

Raporun öne çıkan başlıkları şu şekilde: Türkiye’de demokrasi, hukuk devleti ve temel hak ve özgürlüklere saygı alanlarında elle tutulur ilerleme kaydedilmediği belirtiliyor. Bu olmadan da AB ile üyelik müzakerelerinin yeniden başlama şansı olmadığı mesajı veriliyor. Gereken reformlar konusunda siyasi iradenin bulunmadığı ifade ediliyor. Raporda Türkiye’deki mevcut ekonomik durum “kaygı verici” olarak tanımlanıyor. Cumhurbaşkanlığının bağımsız olması gereken Merkez Bankası ve İstatistik Kurumu gibi kurumlara müdahale ettiği belirtiliyor ve bu kurumların bağımsızlığının AB üyeliği için vazgeçilmez kriterler olduğu hatırlatılıyor. Hukuksal güvenliğin olmaması yabancı yatırımları ciddi biçimde tehlikeye sokabileceği ifade ediliyor.

AİHM kararına meydan okuyor

Geçen yıl olduğu gibi bu yılda raporda üyelik müzakerelerinin resmen askıya alınması isteniyor. Euronews Türkçe’nin haberine göre, Türk hükümeti, “Osman Kavala davasında AİHM kararına açıkça meydan okuyarak, AB üyelik sürecini yeniden başlatma emellerini kasten imha etmekle” suçlanıyor. Türkiye ve AB’nin, üyelik sürecine paralel olarak, üst düzey diyalog ve modernleştirilmiş bir anlaşma vasıtasıyla, “demokrasi, hukuk devleti ve temel hak ve özgürlüklere saygı koşullu, yeni, dengeli ve mütekabiliyet ilkesine dayalı ortaklık” arayışına girmeleri isteniyor. Türkiye için “ekonomik ve stratejik planda önemli ortak” ifadesini kullanan rapor; ticaret, göç, kamu sağlığı, iklim, ekolojik dönüşüm, güvenlik ve terörle mücadele gibi müşterek çıkar alanlarında Türkiye’yi “önemli bir komşu” olarak tanımlıyor.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 215
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi ve hukukta kasıtlı bir geriye gidiş var

    5.5 milyon genç eğitim kredisini ödeyemiyor

    10 tehlikeli mutfak hatası

    3600 ek gösterge: Eşitsizlik devam edecek

    Seçim güvenliği için kamera kaydı yapılsın

    Asgari ücret arttırılmalı

    Fiyat şokuna acil tedbir çağrısı

    Türkiye böyle mi uçacak?

    Kuraklıkla ortaya çıktı

    Salda’ya yanlış fidan diktiler

    İran'dan 'nükleer faaliyet' açıklaması: Kurallara riayet ediyoruz

    Zelenskiy, Almanya'dan savunma desteğinin artırılmasını istedi

    Putin, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü

    Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayıları artırıldı

    THY, Türkiye'nin en değerli markası oldu

    Dolar 17'yi, Euro 18'i aştı

    Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

    İran'da yolcu treni raydan çıktı: 17 kişi öldü

    Aldı yetkiyi perişan etti ülkeyi - Tek adam rejimiyle Türkiye ne hale geldi

    BM: Bölgedeki gerilimlerin temel nedeni İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu zihniyeti tasfiye için de seçim şart
    Genel

    Aldı yetkiyi perişan etti ülkeyi - Tek adam rejimiyle Türkiye ne hale geldi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hani Adâlet? Nerede Kalkınma?
    Genel

    Antalya'da bir lisede Kur'an-ı Kerim'e yönelik, tüyler ürperten büyük saygısızlıkla ilgili soruşturma başlatıldı
    Faruk ÇAKIR

    İslam dünyasındaki büyük dert
    Risale-i Nur'dan

    Açık saçıklık, aile hürmet ve muhabbetini bozar
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kimdir bu goril adam?
    Misbah ERATİLLA

    Genç kamyoncu
    Süleyman KÖSMENE

    Tesettür Risalesinde rakamlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.