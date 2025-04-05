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5 NİSAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Demokrasi ve hukuktan başka çıkış yolu yok

05 Nisan 2025, Cumartesi 01:31
AB KOMİSYONU EV SAHİPLİĞİNDE BRÜKSEL’DE YAPILAN EKONOMİK DİYALOG TOPLANTISINDA HUKUK VE DEMOKRASİ HATIRLATMASI YAPILDI. TOPLANTIDA TÜRKİYE’Yİ HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK TEMSİL ETTİ.

SAMİMÎ ÇABA GÖSTERİLMELİ

YAYIMLANAN ortak bildiride, "Türkiye, hem bir aday ülke, hem AB'nin kilit bir ortağıdır. Mevcut jeopolitik konjonktürde, Türkiye-AB ilişkilerine hukukun üstünlüğü, demokrasi, medya hürriyeti ve insan haklarına saygı gibi, ekonomik güvenin sürdürülmesi ve iş yapma ortamının kolaylaştırılmasında da kilit rol oynayan değerler rehberlik etmelidir. Bu yönde samimi bir çaba gösterilmesi, temel öneme sahiptir" değerlendirmeleri paylaşıldı.

REFAH İÇİN AB ÜYELİĞİ ŞART

TÜSİAD DA, Türkiye-AB Üst Düzey İş Dünyası Diyaloğu toplantısında temsil edildi. TÜSİAD tarafından yapılan açıklamada "AB-Türkiye ilişkilerinde güveni inşa edebilmek için, ortak demokratik değerler üzerine kurulu ve daha derin ekonomik entegrasyonla desteklenen, öngörülebilir bir AB–Türkiye ilişkisine ihtiyaç var. AB ve Türkiye ancak birlikte daha güvenli, daha müreffeh ve daha dayanıklı olabilir" denildi.

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DEMOKRASİ VE HUKUKTAN BAŞKA ÇIKIŞ YOLU YOK

AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı sonrasıaçıklanan bildiride demokrasi ve hukuk vurgusu yapıldı.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında ekonomik ve malî ilişkileri güçlendirmek için Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı 3 Nisan 2025’te yapıldı. Toplantı sonrası yayınlanan ortak bildiride, toplantının Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için atılmış önemli bir adım olduğuna işaret edilerek, “Türkiye, hem bir aday ülke hem AB’nin kilit bir ortağıdır. Mevcut jeopolitik konjonktürde, Türkiye-AB ilişkilerine hukukun üstünlüğü, demokrasi, medya özgürlüğü ve insan haklarına saygı gibi, ekonomik güvenin sürdürülmesi ve iş yapma ortamının kolaylaştırılmasında da kilit rol oynayan değerler rehberlik etmelidir. Bu yönde samimî bir çaba gösterilmesi, temel öneme sahiptir. Avrupa Birliği, temel haklara, demokratik ilkelere ve hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesi konusunda Türkiye ile temaslarını sürdürecektir” değerlendirmeleri paylaşıldı.

AB üyeliğiyle refaha ulaşırız

TÜSİAD, Brüksel’de yeniden başlatılan Türkiye-AB Üst Düzey Ekonomi Diyaloğu sonrasında düzenlenen Türkiye-AB Üst Düzey İş Dünyası Diyaloğu’na katıldı. Toplantıda verilen ana mesajlara ilişkin TÜİSAD, “Avrupa’nın rekabetçiliği ve direnci için en öncelikli adım yeşil ve dijital politikaları içeren AB-Türkiye Gümrük Birliği güncellemesi sürecinin başlatılmasıdır. Üyelik perspektifinde Türkiye-AB entegrasyon ortaklığının temellerine dönülmesi gerekiyor. AB-Türkiye ilişkilerinde güveni inşa edebilmek için, ortak demokratik değerler üzerine kurulu ve daha derin ekonomik entegrasyonla desteklenen, öngörülebilir bir AB–Türkiye ilişkisine ihtiyaç var. AB ve Türkiye ancak birlikte daha güvenli, daha müreffeh ve daha dayanıklı olabilir” açıklaması yaptı. Hazine Bakanı Mehmet Şimşek’in, haklarında ‘yurt dışı çıkış yasağı’ bulunan TÜSİAD yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Aras’ı Brüksel’deki toplantıya davet ettiği ancak savcılığın başvuruları reddettiği iddia edilmişti.

Mehmet Kara - Ankara
[email protected]

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