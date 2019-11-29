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29 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Demokrat Parti’den Türkiye Demokrasiye Geçiyor etkinliği

29 Kasım 2019, Cuma 21:20
​Demokrat Parti 1 Aralık’ta açıklayacağı ‘Demokrasi Deklarasyonu’ için yaptığı Twitter etkinliğinde Türkiye gündemine oturdu.

Son günlerde Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun parti kurma hazırlıkları konuşulurken Demokrat Parti’den yeni bir açılım geldi. DP 1 Aralık’ta Ankara Barolar Birliği Kongre Merkezinde yapılacak Genişletilmiş Temsilciler Meclisi Toplantısı’nda ‘Türkiye Demokrasiye Geçiyor’ sloganıyla demokrasi deklarasyonu açıklayacak. 

Pazar günü yapılacak program hakkında konuşan Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal şunları söyledi:

“Biz, Demokrat Parti olarak Türkiye’nin milli birliğinin, beraberliğinin, ortak yaşam hayalinin merkezinin demokrasi ve adalet olduğu kanaatindeyiz. 1 Aralık’ta demokrasi perspektifimizi, gelecekteki Türkiye hayalimizi kamuoyu ile paylaşacağız”

Twitter’da gündeme oturdu

Demokrat Parti 1 Aralık’ta yapılacak toplantı öncesi twitterda gerçekleştirdiği etkinlikle Türkiye gündemine oturdu. Son günlerde yeni parti tartışmaları sürerken Demokrat Parti’nin etkinliği heyecan uyandırdı. Twitter Türkiye gündemi sıralamasında ilk sıraya yükselen demokrasi etkinliği ilerleyen süreye rağmen yoğun ilgiyle birlikte ilk sıralardaki yerini korumaya devam etti.

Gültekin uysal Türkiye Demokrasiye Geçiyor sloganıyla açıklayacakları deklarasyon hakkında, “Türkiye’nin iki kutupluluğa sıkıştığı siyasi alanda iktidarın milletle kavga ettiği, ana muhalefetin kendi içine döndüğü bir kriz yaşıyor Türkiye. Kutuplara kaymış siyaset sahnesinde milletin gerçek gündemi ve sorunları konuşulamaz hale gelmiştir. Bizler de bu noktada Türkiye’nin bütün renklerinin zenginliğimiz olduğunun farkında olarak milletimizi yeniden ortak değerleriyle bir araya getirecek bir çıkış arıyoruz. Biz, Demokrat Parti olarak Türkiye’nin milli birliğinin, beraberliğinin, ortak yaşam hayalinin merkezinin demokrasi ve adalet olduğu kanaatindeyiz.” dedi.

Etiketler: demokrat parti, gültekin uysal
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