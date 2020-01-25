Deprem sonrası 274 artçı sarsıntı oldu

AFAD'dan Sivrice'deki deprem sonrasında bölgede 4 ve üzeri büyüklükte 12 sarsıntı meydana geldiği, toplam artçı sayısının da 274 olduğu belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 22.29'a kadar geçen zamanda, büyüklükleri 2,7 ile 5,4 arasında değişen 274 artçı depremin kaydedildiğini açıkladı. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği hatırlatıldı. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Sivrice'deki deprem sonrasında bölgede 4 ve üzeri büyüklükte 12 sarsıntı meydana geldiği, toplam artçı sayısının da 274 olduğu belirtildi.

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