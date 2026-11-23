Bir haftalık mola sona erdi; Türkiye genelinde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen bugün yeniden sınıflarına döndü.

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin sona ermesiyle birlikte, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim yeniden başladı. 16-20 Kasım tarihleri arasında uygulanan ara tatilin ardından yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen bugün itibarıyla dersbaşı yaptı.

Seminerler çevrim içi tamamlandı

Ara tatil sürecinde öğretmenler de 2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmalarını, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirdi. Tatilin bitimiyle birlikte merkez ve tüm ilçelerdeki okullarda eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam ediyor.

Veliler de koşuyor ama...

Özellikle ilk ve orta okul öğrencilerinin velileri de çocuklarla beraber koşuşturmalı dönemlere geri döndü. Sabahları okul hazırlığı için erkenden kalkıp çocukların kahvaltı, beslenme hazırlığı gibi işlerini halletmeye çalışan annelerin bir çoğu, güvenlik endişesi sebebiyle çocukları okula kadar bırakmak durumunda kalıyor. Hafta içi okul, hafta sonu kurslar anne babaların günlük planlarında büyük bir alanı kaplarken ebeveynlerin pek çoğu çocuklarının öğrencilik sorumluluklarını yeteri kadar yerine getirmediklerinden dertli. Anne babaların en büyük sıkıntılarından birisi de çocukların ekran karşısında çok fazla zaman geçirmeleri.

MEB 2026-2027 eğitim öğretim takvimi

Öğrenci ve velilerin merakla takip ettiği dönemin geri kalanına ait resmi tatil ve kapanış tarihleri ise şöyle:

1. Dönem Bitişi: 22 Ocak 2027 Cuma

22 Ocak 2027 Cuma Yarıyıl (Sömestr) Tatili: 25 Ocak 2027 Pazartesi – 5 Şubat 2027 Cuma

25 Ocak 2027 Pazartesi – 5 Şubat 2027 Cuma 2. Dönem Başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

8 Şubat 2027 Pazartesi 2. Dönem Ara Tatili: 8 Mart 2027 Pazartesi – 12 Mart 2027 Cuma

8 Mart 2027 Pazartesi – 12 Mart 2027 Cuma Yaz Tatili Başlangıcı (Okulların Kapanışı): 25 Haziran 2027 Cuma