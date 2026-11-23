2016 yılında ikiye ayrılan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) Hazine’ye olan borcu, 10 yılda 1,6 milyar liradan 6,2 milyar liraya yükseldi.

Kurumun 2025 yılı sonu itibarıyla açıkladığı zarar ise 35,5 milyar lirayı aştı. BirGün’ün haberine göre, 2013 yılında çıkarılan Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi Kanunu kapsamında yeniden yapılandırılan TCDD, 2016’da ikiye ayrılarak TCDD Taşımacılık şirketi kuruldu. Muhalefetin özelleştirmeye zemin hazırladığı gerekçesiyle eleştirdiği düzenlemenin ardından kurumun mali tablosu kötüleşti. Hazine borcu Ekim 2026’da 6,2 milyar liraya ulaşırken, 2018’de 2,5 milyar lira olan zarar 2025 sonunda 35,5 milyar liraya yükseldi. Haber Merkezi

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