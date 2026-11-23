ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki ara seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada seçim öncesi uyarılarının haklı çıktığını savundu. Trump; Demokratları, İran'ı ve ABD'li seçmenleri hedef alarak yakıt fiyatları ile bölgesel saldırılar üzerinden eleştirilerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Seçim sonuçlarını "garip" olarak nitelendiren Trump, Demokrat Parti'yi, İran yönetimini ve oy kullanan ABD'li seçmenleri eleştirdi.

"Uyarılarım doğru çıktı"

Seçim öncesinde Demokratların kazanması halinde borsanın düşeceği ve İran'ın saldırılarında daha agresif bir tutum sergileyeceği yönünde uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Trump, bu tahminlerinin gerçekleştiğini savundu.

İran'ın füze ve dron saldırılarına değindi

İran'ın son bir haftada, önceki bir yılın toplamından daha fazla dron ve füze fırlattığını belirten Trump, şu ifadeleri kullandı: "Merak etmeyin, hepsi düşürüldü ve zarara yol açmadılar."

Trump ayrıca, İranlı liderlerin Demokratları "zayıf ve etkisiz" gördüğünü ve ülkeyi yok ettiğini düşündüğünü ileri sürdü.

Yakıt fiyatları ve seçmenlere eleştiri

Hem Demokratların hem de İran'ın yakıt fiyatlarını olabildiğince uzun süre yüksek tutmak için çaba gösterdiğini iddia eden Trump, seçimlerden bu yana yakıt fiyatlarının rekor seviyede düştüğünü kaydetti.

ABD'li seçmenlerin oy vermeden önce mevcut tabloyu doğru okuyamadığını savunan Trump, seçmenlerin "bu durumu anlamadan tetiğe bastığını" ifade etti.