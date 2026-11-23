Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi yıllık yüzde 1,8 artış gösterdi. Saatlik iş gücü maliyeti ise yüzde 37 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının üçüncü çeyreğine (Temmuz-Eylül) ilişkin İş Gücü Girdi Endeksleri verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,8 artış kaydetti. Aynı dönemde toplam çalışılan saat endeksi yüzde 0,6 gerilerken, brüt ücret-maaş endeksi yüzde 34,2, saatlik iş gücü maliyeti endeksi ise yüzde 37 oranında yükseldi.

İstihdamda yıllık yüzde 1,8, çeyreklik yüzde 0,5 artış

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,8 artış gösterdi. Alt sektörler incelendiğinde, istihdam endeksinin sanayi sektöründe yüzde 1,2 azaldığı, buna karşılık inşaat sektöründe yüzde 3,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,1 arttığı görüldü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çeyreklik verilere bakıldığında ise toplam istihdam endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 yükseldi. Bu dönemde istihdam; sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 0,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,7 artış kaydetti.

Çalışılan saat endeksi geriledi

Toplam çalışılan saat endeksi, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6 oranında azaldı. Alt sektörler bazında değerlendirildiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,6 gerilerken, inşaat sektöründe yüzde 0,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,1 oranında sınırlı bir artış gösterdi.

Çeyreklik bazda ise çalışılan saat endeksindeki düşüş yüzde 2,1 olarak hesaplandı. Bir önceki çeyreğe göre endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,2, inşaat sektöründe yüzde 1,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,8 oranında azalış gösterdi.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 34,2 yükseldi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 34,2 artış kaydetti. Sektörel dağılıma bakıldığında yıllık artış oranları; sanayi sektöründe yüzde 31,3, inşaat sektöründe yüzde 35 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 35,9 olarak gerçekleşti.

Brüt ücret-maaş endeksi bir önceki çeyreğe göre ise toplamda yüzde 6,2 yükseldi. Çeyreklik bazda endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,7, inşaat sektöründe yüzde 6,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,1 artış gösterdi.

Saatlik iş gücü maliyetinde yüzde 37'lik artış

TÜİK verilerine göre saatlik iş gücü maliyeti endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 37 oranında yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde saatlik iş gücü maliyetinin sanayi sektöründe yüzde 36,1, inşaat sektöründe yüzde 35,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 38,1 arttığı belirlendi.

Aynı dönemde saatlik kazanç endeksi de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre toplamda yüzde 35 artış gösterdi. Bu endeks; sanayi sektöründe yüzde 34,8, inşaat sektöründe yüzde 33,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 35,7 yükseldi.

Öte yandan, saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi yıllık bazda yüzde 46,8 oranında artış kaydetti. Alt sektörler itibarıyla bakıldığında ise bu alandaki yükseliş; sanayi sektöründe yüzde 42,2, inşaat sektöründe yüzde 43 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 50,7 olarak kayıtlara geçti. (ANKA)