İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren hava koşullarının hızla değişeceğini duyurdu. Saatte 85 kilometre hıza ulaşacak lodos fırtınasının ardından saat 15.00 itibarıyla kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM, megakent için güncel meteorolojik değerlendirmesini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bir bölümü Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altında bulunuyor. Bugün saat 14.00 itibarıyla Balkanlar üzerinden giriş yapacak soğuk ve yağışlı hava dalgası, ilde hava şartlarını hızla değiştirecek.

Lodos fırtına şiddetinde esecek

Sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden (lodos) kuvvetli esen rüzgarın öğle saatlerinde şiddetini daha da artırması bekleniyor. AKOM verilerine göre rüzgar; saatte 50 ila 85 kilometre hıza ulaşarak fırtına ve zaman zaman kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacak.

Yağışlar saat 15.00'te başlayabilir

Soğuk havanın girişiyle birlikte saat 15.00 civarında Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere il genelinde sağanak yağış geçişleri başlayacak. Yağışların akşam iş çıkış saatlerine denk gelen 17.00 sularında ise tüm İstanbul'da etkisini artırması tahmin ediliyor.

Gece yarısına kadar süreceği tahmin ediliyor

AKOM'un tahminlerine göre olumsuz hava şartları gece saat 23.00 'e kadar devam edecek. Bu süreçte 30 ila 60 dakika süren yerel ve şiddetli gök gürültülü sağanak geçişleri görülebilecek. Yağış anında metrekareye 10 ila 25 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer; kuvvetli fırtına ve sağanak sebebiyle yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. (ANKA)