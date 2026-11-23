ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Jay Clayton, ülkenin eskiyen dijital altyapısının yenilenme sürecinde ulaşım, bankacılık ve iletişim ağlarında yeni kesintilerin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

CNN yayınına katılan ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton, son haftalarda teknoloji devleri ve federal kurumlarda meydana gelen teknik aksaklıklara ve küresel çip rekabetine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Teknolojik dönüşümün kaçınılmaz parçası"

ABD'nin mevcut dijital altyapısının büyük bölümünün 30 yılı aşkın süredir kullanılan sistemlere dayandığını belirten Clayton, bu sistemlerin hem performans hem de siber güvenlik açısından acilen modernize edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yaşanan sorunların zorunlu bir dönüşüm sürecinden kaynaklandığına dikkat çeken Clayton, şu ifadeleri kullandı: "Devam eden yenileme çalışmalarının bir parçası olarak teknik aksaklıklar, kesintiler ve hizmetlerde sıkıntılar yaşanacak. Teknolojik gelişmeler bilgi işlem kapasitesi ve uygulamalarda büyük dönüşüme yol açıyor; mevcut sistemlerimizin de bu değişime ayak uydurması gerekiyor."

Çin'in Nvidia çiplerine erişimi doğrulandı

Röportajda ABD'nin uyguladığı ihracat kısıtlamalarına rağmen gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin'e ulaştırıldığına dair iddialar da gündeme geldi. Nvidia'nın en gelişmiş çiplerinin küresel ölçekte yoğun talep gördüğünü hatırlatan Clayton, Çin'in bu donanımlara ulaşabildiği kanallar bulunduğunu ifade etti.

New York Güney Bölgesi'nde (SDNY) söz konusu çiplerin yasa dışı yollarla Çin'e yönlendirilmesiyle ilgili bir şirket hakkında hazırlanan iddianameye atıfta bulunan Clayton, durumu şu sözlerle değerlendirdi: "İddianameye bakıldığında çiplerin Çin'e yönlendirilmesi için girişimlerde bulunulduğu ve bu girişimlerin başarılı olduğu görülüyor."

Clayton, Nvidia'nın geliştirdiği ileri düzey çiplerin ABD'nin teknolojik üstünlüğü açısından hayati önem taşıdığının altını çizerek, ülkenin en ileri teknolojilerinin mümkün olan en geniş ölçüde ABD'nin kendi kullanımına ayrılması gerektiğini sözlerine ekledi.