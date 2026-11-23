Büro Memurları Sendikası Genel Başkanı Yusuf Yazgan, hükümetin gündemindeki emekli aylıklarına yönelik düzenlemeye ilişkin, “Memur emeklilerine geçmişte verilmeyen seyyanen zam eksiksiz biçimde maaşlarına yansıtılmalıdır” talebinde bulundu.

Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada, emekli sayısının 18 milyona yaklaştığını, emeklilerin yaklaşık 5 milyonunun en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 lirayla geçinmek durumunda kaldığını belirtti. Emekli aylıklarında yapılacak düzenlemenin kalıcı ve adil olması gerektiğini belirten Yazgan, “Yapılacak düzenleme, emeklinin sofrasında hissedilmelidir. Birkaç puanlık bir refah payı, yılların kaybını kapatmaz” dedi.

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