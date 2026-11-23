CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Eurostat 2025 verilerine göre Türkiye'nin ne eğitimde ne de istihdamda yer alan (NEET) genç nüfus oranında 34 Avrupa ülkesi arasında ilk sıraya yükseldiğini bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'deki genç işsizliği ve ne eğitimde ne de istihdamda yer alan (NEET) genç nüfus verilerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye'de her dört gençten birinin ne okulda ne de çalışma hayatında olduğunu belirten Gürer, açıklanan son istatistiklerin gençlerin geleceği açısından kaygı verici olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği ortalamasının 2,4 katı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) 2025 verilerini değerlendiren Gürer, Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasındaki farka dikkat çekti. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 15-29 yaş grubunda ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranının yüzde 11,1 seviyesinde olduğunu aktaran Gürer, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 26,3'e ulaştığını belirtti. Gürer, "Türkiye'deki oran Avrupa Birliği ortalamasının yaklaşık 2,4 katı. Avrupa'da bu oran gerilerken ülkemizde giderek artıyor. Eurostat 2025 verilerine göre, eğitim ve istihdam dışı genç nüfus oranında 34 ülke içinde ülkemiz birinci sıraya yükselmiş bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ankara nüfusu kadar genç ekonomik hayatın dışında

15-29 yaş aralığındaki demografik verileri paylaşan Ömer Fethi Gürer, toplam 19 milyon 247 bin 865 genç nüfusun (9 milyon 836 bin 769'u erkek) yüzde 26,3'üne denk gelen yaklaşık 5 milyon 62 bin gencin eğitim ve istihdam süreçlerinin dışında kaldığını kaydetti.

Bu rakamın Ankara'nın nüfusuna eşdeğer olduğunu vurgulayan Gürer, stajyer öğrencilerin de genç işçi statüsünde değerlendirilmesi sebebiyle resmi işsizlik rakamlarının yaklaşık bir milyon kişi daha düşük göründüğünü savundu.

Genç kadınlarda oran yüzde 36,8'e ulaşıyor

2026 yılı üçüncü çeyrek işgücü verilerine de değinen Gürer, Türkiye'de genel işsizlik oranının yüzde 8,1, genç işsizlik oranının ise yüzde 14,1 olarak kaydedildiğini hatırlattı. İş aramaktan vazgeçen ve çalışma hayatına katılmayanların da dahil edildiği atıl işgücü oranının yüzde 30,9 seviyesinde olduğunu belirten Gürer, özellikle genç kadınların durumuna dikkat çekti. Gürer, 15-29 yaş grubundaki genç kadınların yüzde 36,8'inin ne eğitimde ne de istihdamda yer aldığını ifade etti.

"İktidarın sorumluluğundadır"

20'li yaşların meslek edinme, ekonomik bağımsızlığa ulaşma ve gelecek kurma dönemi olduğunu ancak gençlerin 30'lu yaşlara kadar gelecek kaygısıyla yaşadığını belirten CHP'li Gürer, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Evde, herhangi bir işte çalışmadan ya da okumadan oluşan gençlik Türkiye için gelecek adına kaygı verici. Gençlerin içine düştüğü durum dikkate alınarak genç işsizliğin ortadan kaldırılması, gençlerin okulda ve çalışma hayatında olmasının sağlanması iktidarın sorumluluğundadır." (ANKA)