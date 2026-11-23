İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail ve ABD'nin "şartsız teslimiyet" sloganıyla 2025'te İran'a karşı başlattığı 12 günlük çatışma sürecinden bugün "şartsız müzakere" sürecine geçtiğini söyledi.

Erakçi, İran Dışişleri Bakanlığının eyalet temsilcileri ile yaptığı toplantıda konuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın gerek 2025 yılındaki İsrail-İran 12 günlük çatışma sürecinin başında gerekse 28 Şubat'ta başlayan saldırılar sırasında İran için "koşulsuz teslimiyet" şeklinde sosyal medya paylaşımları yaptığını hatırlatan Erakçi, bugün ise "düşmanın şartsız teslimiyetten şartsız müzakereye geçtiğini" ifade etti. Erakçi ayrıca, Dışişleri Bakanlığının komşu ülkelerle sınırı bulunan eyaletlerdeki temsilcilerine çağrıda bulunarak, bulundukları bölgelerin ekonomik kapasitesini geliştirip komşu ülkelerle ticari ilişkileri artırmalarını istedi. AA

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