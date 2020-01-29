PROF. DR. ÂDEM SÖZÜER: DEPREM VERGİSİNİ SORGULAMAK VATANDAŞIN TEMEL HAKKIDIR. “DEPREM VERGİLERİ NEREYE GİTTİ?” DİYE SORAN KİŞİLER SORUŞTURMAYA TÂBİ TUTULAMAZ.

Hakkını kullanana ceza verilmez

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Sözüer: “Eleştiri hakkı, ifade özgürlüğünün ayrılmaz bir parçasıdır. TCK’da açıkça, ‘Hakkını kullanana ceza verilmez’ denilmiştir. Bu bir hukuka uygunluk nedenidir. Bu durumda kişi hakkında ne cezaî, ne idarî, ne de tazminat yaptırımı uygulanabilir.”

Eleştiriler ceza hukukunun konusu olamaz

“Kamu idaresini, harcamaları dahil tüm işlem ve eylemleri bakımından sorgulamak ve ağır eleştiride bulunmak vatandaşın temel hakkıdır. Söz konusu eleştiriler ceza hukukunun konusu olamaz. Vatandaşı bu eleştirileri nedeniyle soruşturmaya tâbi tutmak hukuka aykırıdır, lekelenmeme hakkının da ihlalidir.”

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Deprem vergisini sorgulamak temel haktır

Prof. Dr. Adem Sözüer, ‘Deprem vergileri nereye gitti?’ diye soran kişilerin soruşturmaya tabi tutulamayacağını belirterek, deprem vergisini sorgulamanın vatandaşın temel hakkı olduğunu söyledi.

Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999’da deprem sonrasında toplanmaya başlanan Özel İletişim Vergileri (ÖİV), 6,8’lik büyüklüğündeki Elazığ depreminin ardından yeniden gündeme geldi. Kamuoyunda ‘deprem vergisi’ olarak bilinen ve 21 yıldır ÖİV adı altında toplanan paranın nerede kullanıldığını sorgulayanlar ile bu durumun sorgulanmasına karşı çıkanlar arasındaki tartışma büyüdü. Konuyu Independent Türkçe’ye yorumlayan Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) mimarlarından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakeme Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, vatandaşın deprem vergilerinin nereye harcanıldığını sorgulamasının temel hakkı olduğunu söyledi: “Eleştiri hakkı, ifade özgürlüğünün ayrılmaz bir parçasıdır. Türk Ceza Kanunu’nda açıkça, ‘Hakkını kullanana ceza verilmez’ denilmiştir. Bu bir hukuka uygunluk nedenidir. Bu durumda kişi hakkında ne cezaî, ne idarî, ne de tazminat yaptırımı uygulanabilir. Kamu idaresinin harcamaları dâhil tüm işlem ve eylemleri bakımından, vatandaşın sorgulama ve ağır eleştiride bulunması temel hakkıdır.”

Soruşturmaya tabi tutulamaz

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ÖİV’nin nereye gittiğine ilişkin TBMM’ye soru önergesi verdi. Sanatçı Gökhan Özoğuz, gazeteci Serdar Akinan ve oyuncu Berna Laçin gibi isimler de 21 yıldır toplanan deprem vergilerinin nereye gittiğini öğrenmek istedi. Ancak vergilerin nerede harcandığını açıklamanın devletin sorumluluğunda olduğunu savunan kişiler, sosyal medyada ‘Vakti mi şimdi bunu konuşmanın’ şeklindeki tepkilere maruz kalırken, siyasî istismar ve hainlikle suçlandı. Söz konusu eleştirilerin ceza hukuku konusu olmayacağını belirten Prof. Dr. Sözüer, vatandaşların bu nedenle soruşturmaya tabi tutulmasının hukuka aykırı olduğunu kaydetti: “Vatandaşın bu hak kapsamındaki eleştirileri, kimilerine göre rahatsız edici olsa da, bu eleştiriler ceza hukukunun konusu olamaz. Vatandaşı, bu eleştirileri nedeniyle soruşturmaya tabi tutmak, hukuka aykırıdır, lekelenmeme hakkının da ihlâlidir.”

Araştırma komisyonu kurulsun

CHP ‘1999 depreminden sonra toplanan vergilerin amaç dışı kullanılıp kullanılmadığının tesbiti için Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasını’ istedi. CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Elazığ ve Malatya’da yaşanan 6.8’lik depremin ardından yeniden gündeme gelen kamuoyunda “Deprem vergisi” olarak da bilinen Özel İletişim Vergisi’nin, yürürlüğe girdiği 26 Kasım 1999 tarihinden günümüze kadar hangi tutarda toplandığının bilinmediğini hatırlattı. Tanal, Özel İletişim Vergisi’yle hangi yatırımların yapıldığının, depreme yönelik tedbir, yatırım ve yaraların sarılması maksadı taşıyan bu vergilerin amaç dışı kullanılıp kullanılmadığının tesbiti için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasının gerekliliğine değindi.

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DEPREMDE YIKILAN ELAZIĞ’A 10 BİN KONUT YAPILACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise tespit çalışmaları sonucunda elde edilen son verileri ve konut projeleriyle ilgili detayları paylaştı. Bakan Kurum, Elazığ Yemişlik’te toplam 10 bin konutluk yeni bir uydu kent inşası gerçekleştireceklerini, Sürsürü Mahallesinde de 10 bin 242 metrekarelik alanda 10 blokta toplam 200 daire yapılacağını açıkladı. Kurum, Elazığ’da depremin ardından yapılacak konutların yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edileceğini bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 41 kişinin vefat ettiği afette hastanelere başvuran toplam yaralı sayısının bin 607 kişi olduğunu ve çoğunun taburcu edildiğini belirterek halen hastanelerde tedavi gören 70 yaralı bulunduğunu bildirdi. Yaralılardan 9’unun yoğun bakım şartlarında takip edildiğini kaydeden Koca, durumu kritik ya da ciddi olan yaralı bulunmadığını da sözlerine ekledi.