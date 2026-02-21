"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Dijital çağda Yeni Asya

İ. Seyda DURGUN
21 Şubat 2026, Cumartesi
Yeni Asya, dijital çağda da kuruluş ruhuna sadık kalarak; hür düşüncenin, adaletin ve iman merkezli bir bakışın sesi olma vazifesini sürdürme kararlılığında olacaktır. 21 Şubat, bu kararlılığın sadece bir yıldönümü değil; aynı zamanda geleceğe dönük bir istikamet teyidi olarak anlam kazanmaktadır.

21 Şubat, Yeni Asya için sıradan bir gün değil; yarım asrı aşan bir fikrî yürüyüşün tefekkür edildiği anlamlı bir zaman dilimidir. Kurulduğu günden itibaren şahıslara, güncel olana ve geçici rüzgârlara göre değil; prensiplere, istişareye ve hakikate dayalı bir neşir çizgisi benimseyen Yeni Asya, bugün dijital çağın hız, görüntü ve tüketim merkezli dünyasında aynı istikameti muhafaza etmeye çalışmaktadır. 

Yeni Asya’nın doğduğu dönem, basılı medyanın fikir üretiminde belirleyici olduğu, gazetenin günlük bir rehber ve referans kaynağı kabul edildiği bir zaman dilimiydi. O günlerde atılan temeller; yalnızca haber vermeyi değil, düşünceyi inşa etmeyi, toplumu doğru okuma vazifesini ve ahlâkî bir yayıncılık anlayışını esas alıyordu. Bugün ise bilgiye erişim kolaylaşmış, fakat bilginin değeri düşmüş; hız artmış, fakat derinlik azalmıştır. Dijital çağ, hakikatin değil çoğu zaman görünürlüğün ve etkileşimin ödüllendirildiği bir zemini beraberinde getirmiştir.

“İLK OLMAK” YERİNE “DOĞRU OLMAK” ANLAYIŞI

Bu yeni vasatta dijitalleşme, Yeni Asya açısından bir tercih değil; fakat ilkelere sadık kalmak şartıyla değerlendirilmesi gereken bir imkân olarak görülmelidir. Web sitesi, e-gazete, dijital arşivler ve sosyal medya mecraları, basılı yayının alternatifi değil; onu tamamlayan ve genişleten vasıtalar şeklinde ele alınmaktadır. Dijital dönüşüm, yalnızca teknolojik bir uyum süreci değil; aynı zamanda dilin, üslubun ve muhatap kitlenin yeniden düşünülmesini zorunlu kılan bir zihniyet dönüşümüdür.

Dijital çağın en belirgin özelliklerinden biri, hızın mutlak bir değer hâline gelmesidir. Ancak gazetecilik açısından hız, çoğu zaman doğruluğu tehdit eden bir unsura dönüşebilmektedir. Yeni Asya’nın dijital mecralardaki varlığı, bu noktada şuurlu bir tercihi yansıtır: “ilk olmak” yerine “doğru olmak.” Bu yaklaşım, kısa vadede popülerlik getirmese bile, uzun vadede güven ve itibar inşa eden bir duruşu ifade eder. Dijital ortamda fikir gazeteciliğini sürdürmek, belki daha zahmetlidir; fakat kalıcı olan da budur.

DİJİTAL DÜNYADA HAKİKAT MÜCADELESİ

Günümüzün en büyük meydan okuması ise dijital çağın getirdiği köklü değişimlerdir. Basılı medya hızla gerilerken, bilgi tüketimi tamamen değişti. Dünya genelinde gazete tirajları önemli oranda düşerken, Türkiye’de de benzer bir tablo var. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre internet kullanıcı sayısı son beş yılda katlanarak arttı. Z ve Alfa kuşağı artık uzun yazılar yerine “TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels ve podcast” gibi çalışmalarla hızlı tüketilen içerikleri tercih ediyor. Algoritmalar, kullanıcıyı kendi bilgi balonuna hapsediyor; hakikat yerine tıklanma, beğeni ve viral olma ön plana çıkıyor. Dezenformasyon, deepfake videolar ve yapay zekâyla üretilen sahte haberler hızla yayılıyor. Bu karmaşık ortamda geleneksel değerleri korumak, hakikat mücadelesini sürdürmek ve genç nesillere Risale-i Nur’u ulaştırmak her zamankinden daha zor ve kritik hale geldi. 

Bu çerçevede Risale-i Nur bakışının dijital çağdaki temsili ayrı bir önem taşımaktadır. Dijital platformlar, iman ve fikir hizmetinin coğrafî sınırları aşarak daha geniş kitlelere ulaşmasını mümkün kılmaktadır. Ancak bu imkân, hikmetten uzak, sloganik ve tepkisel bir dil kullanıldığında ciddi zaaflara dönüşebilir. Yeni Asya’nın yayın anlayışı, dijital ortamda da temsilin önemini merkeze alarak; yapıcı, kuşatıcı ve derinlikli bir dil geliştirmeyi hedeflemektedir.

KURULUŞ RUHUYLA GELECEĞE KARARLI YÜRÜYÜŞ

Genç nesil, bu sürecin en kritik muhatabıdır. Dijital çağın yerlileri olarak tanımlanan gençler, yalnızca okuyucu değil; aynı zamanda üretici, yorumlayıcı ve katkı sunan bir özne olarak sürece dahil edilmelidir. Kısa formatlı içerikler, görsel anlatımlar ve yeni medya araçları, bu kuşağa ulaşmak için birer imkân olmakla birlikte; esas mesele, sunulan içeriğin anlam ve derinlik taşımasıdır. Gençlerin dijital mecralarda görev alması, Yeni Asya’nın geleceği açısından hayati bir rol oynamaktadır.

Yeni Asya, dijital çağda da kuruluş ruhuna sadık kalarak; hür düşüncenin, adaletin ve iman merkezli bir bakışın sesi olma vazifesini sürdürme kararlılığında olacaktır. 21 Şubat, bu kararlılığın sadece bir yıldönümü değil; aynı zamanda geleceğe dönük bir istikamet teyidi olarak anlam kazanmaktadır.

