Dilipak: Yalan altın çağını yaşıyor

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, “Bakın AK Parti içindeki AKP’liler, İslamlaşmadan söz edenlere ‘siz kim oluyorsunuz, % 5’likler’ diye dalga geçmeye kalkıyorlar ya. Yarın bu ‘Neo Osmanlıcı’lar, başlarında fes, ellerinde nargile, parmaklarında akik yüzükleri yakalarında Osmanlı arması rozetleri gelip size Osmanlıcılık taslamaya kalkarlarsa şaşmayın” dedi.

Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit’te “Krapon, grized, fiber” başlığıyla yayımlanan yazısında “Bakın AK Parti içindeki AKP’liler, İslamlaşmadan söz edenlere ‘siz kim oluyorsunuz, % 5’likler’ diye dalga geçmeye kalkıyorlar ya. Yarın bu ‘Neo Osmanlıcı’lar, başlarında fes, ellerinde nargile, parmaklarında akik yüzükleri yakalarında Osmanlı arması rozetleri gelip size Osmanlıcılık taslamaya kalkarlarsa şaşmayın. Nitekim Osmanlının yıkılışında çok büyük bir vebale sahip olan İttihat Terakki de Osmanlı idi, Tanzimat paşaları da, Lale Devrini hazırlayanlar da! Dünyanın birçok yerinde hâlâ gerçeği söylemek yasak, yalan ise özellikle de bugünkü medya ve sosyal medya sayesinde altın çağını yaşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

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