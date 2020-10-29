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30 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

Dışişleri Bakanlığı: Nice'deki saldırıyı şiddetle kınıyoruz

29 Ekim 2020, Perşembe 18:30
Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Nice şehrinde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Fransa’nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice Kilisesi içinde bugün düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hiçbir sebep, bir insanın canına kıyılmasını mazur gösteremez, şiddeti meşrulaştıramaz. Kutsal bir ibadet mekanında böyle vahşi bir saldırıyı düzenleyenlerin dini, insani, ahlaki değerlerden nasibini almadığı açıktır. Terörün farklı türleriyle mücadele eden ve terör nedeniyle vatandaşlarını kaybeden bir ülke olarak Nice şehri sakinleri başta olmak üzere Fransız halkıyla terör ve şiddete karşı dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz." 

Bıçaklı saldırıda 3 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

AA

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  • Abidin

    29.10.2020 21:35:59

    Koronanın sıkıntısını dağıtmak için Macronun taktiği

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