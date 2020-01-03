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4 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Doğu Türkistan’da soykırım uygulanıyor

03 Ocak 2020, Cuma 19:30
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkezi ziyaretinde yaptığı konuşmada, 1949 yılından bu tarafa Doğu Türkistan’da işgalin ve Çin’in zulmünün devam ettiğini söyledi.

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Destici, Doğu Türkistan’da 35 milyon Uygur Türkü’ne Çin tarafından Türklüğünü ve Müslümanlığını unutması için soykırım uygulandığını belirtti. Milyonlarca Uygur Türkü’nün Çin’in değişik bölgelerine götürülerek asimilasyona maruz bırakıldığını vurgulayan Destici, “Birleşmiş Milletler ve uluslar arası insan hakları kuruluşlarının raporları açık. Çin’de zulmün tüm yönleriyle devam ettiği acı bir gerçek. Kamplarda değil, Uygur Türklerinin yaşadığı tüm bölgelerde asimilasyon devam ediyor. İnançlarını yaşamalarına müsaade edilmiyor. Bunları yaşamak isteyenler de terörist ilan edilerek ölüme ya da hapse mahkûm ediliyor” ifadelerini kullandı.

 

AA

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