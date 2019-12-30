Uygur çocuklarına zoraki eğitim

Pekin hükümetinin, asimile politikası kapsamında ailelerinden ‘zorla’ ayırdığı yarım milyon Uygur çocuğu yatılı okullara yerleştirdiği iddİa edildi.

Amerikan New York Times gazetesi, Pekin hükümetine ait bir internet sitesine dayandırdığı haberinde, iktidardaki Komünist Parti’nin asimile politikası kapsamında ‘Parti ve ülkeye sadâkat aşılamak amacıyla’ yarım milyon Uygur çocuğu Sincan Bölgesi’nde yapılan yatılı okullara yerleştirdiğini yazdı. Euronews’teki habere göre gazete ayrıca hükümetin sitesinde yayımlanan ‘planlama belgesine’ göre yatılı okulların sayısının arttırılmasına yönelik büyük bir çaba olduğunu da belirtti.

Kendi kültürlerine yabancılaşıyorlar

Gazete, çocukları bu tarz yatılı okullarda okuyan Uygur ailelerle yaptığı söyleşiler sonucunda da Pekin’in, Uygur çocuklara küçük yaşlarda uyguladığı asimilasyon uygulamalarıyla ‘kendi kültürlerinden oldukça uzak bir hayat tarzı’ aşılamaya çalıştığını iddia etti. Çevresi demir tellerle çevirili olduğu iddia edilen yatılı okulların ayrıca çocuklarını okutmaya maddî gücü yetmeyen bazı aileler için de cazip geldiği söylendi. Gazeteye göre, fakir aileler çocuklarının iş bulabilmesi için bu okulların anahtar olabileceğini düşünüyor.

‘Uygur çocukları teslim edilsin’

Doğu Türkistan’da yaşayan Kazak, Kırgız, Tatar ve diğer Türk kökenli toplumlara atıfla İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çin’in 2017’den bu yana ‘Terörizmle sert mücadele’ adı altında en az 1 milyon Uygur ve Türk kökenli diğer Müslümanları gözaltına aldığı ve yasa dışı siyasî eğitim kamplarına gönderdiğini belirtmişti. Örgüt ayrıca Çinli yetkililerin gözaltına alınmış ya da toplama kamplarına gönderilmiş ebeveynlerin çocuklarını alarak devlet gözetimindeki çocuk esirgeme kurumlarında ve benzeri yatılı okullarda tuttuğu ifade etmişti. Geçtiğimiz aylarda İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de Çin yönetimine, ailelerinden zorla kopardığı Uygur ve Doğu Türkistanlı diğer Türk kökenli azınlıklara mensup çocukları derhal teslim etmesi çağrısında bulunmuştu.