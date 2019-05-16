DP İstanbul seçimine katılmayacak

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimine katılmayacaklarını açıkladı. 31 Mart'taki seçimde DP adayı Ersan Gökgöz 25 bin 544 oy almıştı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, kararını sosyal medya hesabından duyurdu. "Demokrat Parti olarak YSK tarafından iptal edilen ve 23 Haziran’da yenilenecek olan adeta '2. Tur' hüviyetindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine hem teşkilatımız hem de yetkili kurullarımızda yaptığımız değerlendirmeler neticesinde katılmama kararı almış bulunmaktayız" dedi.



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