Dua zamanı

PEŞ PEŞE GELEN FELÂKET VE MUSİBETLERE KARŞI HEM FİİLî, HEM KAVLî DUALARIMIZI BU MÜBAREK GÜNLERDE DAHA DA ARTTIRALIM.

Tedbir ve Dua Deprem, çığ, savaş ve virüs gibi musibetlerin ard arda ve iç içe geldiği bir dönemde, hem felâketlere karşı gereken tedbirleri eksiksiz alarak fiilî, hem bu olayların manevî cihetlerine bakan boyutuyla kavlî dualarımızı yoğunlaştırmamız gerekiyor. Adalet, barış, huzur Salı günü karşıladığımız Üç Aylar ve Receb ayı ile bugün idrak edeceğimiz Regaib Gecesinde ellerimizi semaya açıp ülkemizde ve dünyada adalet, barış ve huzurun hâkim olması, zulüm, fitne ve savaşların sona ermesi için dua edelim.

Okunma Sayısı: 356

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.