Dua zamanı

PEŞ PEŞE GELEN FELÂKET VE MUSİBETLERE KARŞI HEM FİİLî, HEM KAVLî DUALARIMIZI BU MÜBAREK GÜNLERDE DAHA DA ARTTIRALIM.
Tedbir ve Dua
Deprem, çığ, savaş ve virüs gibi musibetlerin ard arda ve iç içe geldiği bir dönemde, hem felâketlere karşı gereken tedbirleri eksiksiz alarak fiilî, hem bu olayların manevî cihetlerine bakan boyutuyla kavlî dualarımızı yoğunlaştırmamız gerekiyor.
Adalet, barış, huzur
Salı günü karşıladığımız Üç Aylar ve Receb ayı ile bugün idrak edeceğimiz Regaib Gecesinde ellerimizi semaya açıp ülkemizde ve dünyada adalet, barış ve huzurun hâkim olması, zulüm, fitne ve savaşların sona ermesi için dua edelim.