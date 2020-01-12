Düşürdüğü uçak İran’ı sarsıyor

İran çarşamba günü düşen Ukrayna yolcu uçağını vurduğunu kabul etti. Buna karşılık AB’den düşen uçağa ilişkin detaylı soruşturma çağrısı geldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Twitter hesabından yaptığı açıklamada 8 Ocak tarihinde düşen Ukrayna yolcu uçağını vurduklarını kabul etti. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Tahran’da düşen Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağına ilişkin “açık ve detaylı” soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu. Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Michel, ölenlerin yakınlarının ne olup ne bittiğini bilme hakkına sahip olduğunu kaydetti. Michel, “Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun düşen Ukrayna uçağına ilişkin açık ve detaylı soruşturma çağrılarını destekliyorum” ifadesini kullandı.

Şeffaflık esas alınacak

Kanada, Ukrayna Havayollarına ait 752 sefer sayılı uçağın düşürülmesinin tam ve kapsamlı şekilde soruşturulması için uluslar arası bir çalışma grubu oluşturulduğunu duyurdu. Bakan Champagne, grubun İngiltere, İsveç, Ukrayna, Kanada ve Afganistan dahil düşürülen uçakta vatandaşları olan ülkelerin temsilcilerinden oluşacağını söyleyerek, “Tüm katılımcı ülkeler, ölümcül kazanın nedenleri hakkında tam ve şeffaf bir soruşturma yapılması gerektiği konusunda hemfikirdir. Böylece ölenlerin aileleri ve sevenleri hak ettikleri cevapları alabilecekler. Gelecek günler ve haftalar içinde yakın temas halinde olmaya ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu trajik olaydan sonra şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlamak için diğer uluslar arası ortaklarımızla birlikte çalışacağız.’’ diye konuştu.

176 kişi ölmüştü

Ukrayna’nın başşehri Kiev’e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı’ndan havalanan Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

Ukrayna tazminat ve resmî özür istedi

İran’ın bu sabah yaptığı Ukrayna uçağıyla ilgili itiraf gibi açıklamasına ilk tepki Ukrayna’dan geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, “İran’dan diplomatik kanallar yoluyla resmi özür, tazminat bekliyor ve sorumluların ceza almasını istiyoruz” dedi.

İnsanî hata mı?

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin Irak’taki üssüne yapılan füze saldırısının ardından atılan askeri adımların düşen uçağa etkisi olabileceği ihtimaline karşılık uzmanlardan oluşan bir heyet teşkil edildiği belirtildi. Açıklamada, ABD üslerine yapılan füze saldırısının ardından ABD savaş uçaklarının İran etrafındaki uçuşlarının arttığı ve ülkenin stratejik yerlerine saldırı yapılacağı bilgisinin savunma birimlerine ulaştığı belirtilerek, bunun üzerine birçok hedefin radarlarda görünmeye başladığı ve ülkenin hava savunma sisteminin de bu nedenle çok hassas bir duruma geldiği kaydedildi. Açıklamada yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili olarak, şunlar söylendi: İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağının “hassas askerî bir noktanın” üzerinden geçerken “insanî hata” sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü açıkladı.

Sorumlulardan hesap sorulsun

İranlı milletvekilleri Ukrayna uçağının düşürülmesinden sorumlu yetkililerden hesap sorulmasını istedi. Şiraz milletvekili Behram Parsayi: “Cumhurbaşkanı Ruhani açıklama yayımlamak yerine ilgili yetkilileri görevden almalıdır” İran meclisi Dış Politika ve Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Ali Necefi: “İlgili yetkililerin görevden alınması ve cezalandırılması, atılması gereken en hafif adım olacaktır” İran lideri Hamaney, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının hava savunma sistemleri tarafından “yanlışlıkla” düşürüldüğünün bildirilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. İran lideri Hamaney, “Bu acı verici olayda muhtemel kusurlar ve eksikliklerin incelemesi için Genelkurmay Başkanlığına kesin talimat veriyorum.” ifadelerini kullandı.