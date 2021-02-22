Duyarlı gazetecilikte hep en iyiyi hedefleyen gazete

SETTAR ASLAN (Öz Orman-İş Genel Başkanı)

Yeni Asya Gazetesi duyarlı gazetecilik alanında her zaman en iyisini hedefleyen bir gazetemizdir. Gazeteciliğin objektif duruşunu koruması gerektiğini vurguladığımız, daha iyi Türkiye mücadelemizde basın dilinin yapıcı etkisini arzu ettiğimiz bir gerçektir. Bu sebeple Yeni Asya Gazetesi’nin 52. Yılını kutlar, başarılarının devamını dileriz

Dünya’da medyanın etkisinin gözle görülür bir hal aldığı günümüzde bazı sosyal medya garabeti etkisi karşısında ülke olarak kendi sosyal medyamız, kendi millî şuurumuz noktasında odaklanmaların beklentisi içerisinde olduğumuzu hatırlatmak istiyoruz. Kendimize ait olmayan sahaların söylem niteliğine ambargo konulduğunu ne yazık ki görmekte, duymaktayız. Söylemlerin demok- ratik bakış açısıyla değerlendirilmesi, dünyada var edilmeye çalışılan yönlendirilmiş sosyal medya ve basın anlayışının ülke çıkarları noktasında hareket ettiği bir gerçektir. Ülkemizin dünya literatürüne göre kendisine ait olan millî duruşunu koruyacak millî medya yapısının ihtiyaç edildiği seviyede olduğu malûmdur. Bu sebeple ülkemizin çıkarlarını koruyan, söylem birliğinde vatan, bayrak ve millî şuur üzerine inşa edilmiş atılımları destekleyeceğimiz bilinmelidir.