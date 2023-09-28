Ek MTV’ye AYM’den onay

Anayasa Mahkemesi (AYM), ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP’nin yaptığı başvuruyu reddetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulanmasına karar verilmişti. Ek verginin, ağustos ve kasım aylarında iki eşit taksit şeklinde tahsil edilmesi kararlaştırılmıştı. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin iki kez alınmasını öngören düzenlemeyi CHP Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı. Düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuru bugün Genel Kurul’da ilk kez görüşüldü. Yüksel Mahkeme, ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptaline ilişkin yapılan başvurunun reddine karar verdi. Haber Merkezi

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