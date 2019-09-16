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16 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Elazığ'da 20 milyona yakın fidan dikildi

16 Eylül 2019, Pazartesi 17:38
Orman Genel Müdür Yardımcısı Çelik, "Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında bugüne kadar 20 milyona yakın fidanı toprakla buluşturduk." dedi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında bugüne kadar 20 milyona yakın fidanı toprakla buluşturduklarını belirtti.

Elazığ'da, Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Denetim Misyonu Toplantısı yapıldı.

Proje kapsamında tabiî dengenin korunması, orman alanları üzerindeki baskının azaltılmasına öncelik veren bir yaklaşımı temel aldıklarını ifade eden Çelik, bunun için ağaçlandırma, toprak muhafaza, erozyon kontrolü, meşe rehabilitasyonu ve mera ıslahı çalışmaları yapıldığını kaydetti.

Çelik, havzada yaşayan insanların gelir seviyelerinin yükseltilmesi için arıcılık, seracılık, sulama, güneş enerjisinden faydalanma, bina yalıtımı gibi konularda da önemli destekler verildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"28 mikro havzada çalışma yapmış, 199 civarında köyde faaliyet göstermişiz. Yaklaşık 28 bin aile, 85-100 bin arasında insanımızla birebir iletişime geçmişiz, onlara fayda sağlamışız. Proje kapsamında bugüne kadar 27 bin hektarda çalışma yapılmış. Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında bugüne kadar 20 milyona yakın fidanı toprakla buluşturduk."

Çelik, IFAD ile yaklaşık 50 milyon dolar harcama yapılarak tüm işlerin tamamlanacağını söyledi.

Keban Baraj Gölü kıyısında ağaçlandırılan alanların güzel görünüme kavuştuğunu dile getiren Çelik, "Ağaçlandırma çalışmalarını bir tek Elazığ, Bingöl ve Muş hattında değil daha fazlasında yapmamız gerekiyor. Olmayan bir yere orman kurmak çok meşakkatli, çok zaman istiyor. Bunun için de arkadaşlarımız gecesini gündüzüne katarak, el birliğiyle bu çalışmaları yapıyor." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: Elazığ, ağaç, Murat Nehri
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