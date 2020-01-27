Elazığ'da çökme riski olan bina yıkılıyor

Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çökme riskiyle boşaltılan zemin katla birlikte 7 katlı bir binanın yıkımına başlandı. Yıkım işlemlerinin 1 ila 1 buçuk saat sürmesi bekleniyor. Malatya'da da çökme riski olan 2 binanın boşaltıldığı belirtildi.

Elazığ depremi sonrası çok riskli olarak tesipt edilen Mustafa Paşa'daki 7 katlı 27 yıllık Altınbaş Apartmanı'nın yıkım işlemleri başladı. Bugün saat 17.00 civarı eşyalarını almak için binaya girmeye çalışan bir ailenin binada duydukları çatırdama sesleri üzerine binanın yıkımına karar verildi. Yıkım işlemlerinin 1 ila 1 buçuk saat sürmesi bekleniyor. 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Elazığ ve Malatya başta olmak üzere geniş bir bölgede çok sayıda da artçı sarsıntı yaşandı. Bu akşam sona eren arama kurtarma çalışmaları yerini bölgedeki riskli binaların tespit ve yıkım işlemlerine bıraktı.

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